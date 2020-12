Ekstreme bilforventninger: - Det føles veldig bra

Etter et miserabelt bilsalg i 2020, kommer salget tilbake for fullt i 2021, spår bransjen selv.

- 2021 ser ut til å bli et godt år for nybilsalget, med betydelig oppgang også fra 2019. Optimismen er tilbake, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Det er en fersk prognose fra medlemmene i Bilimportørens Landsforening (BIL) som viser en forventning om å selge 150.000 nye personbiler og 35.000 nye varebiler i 2021.

Det innebærer vekst på ekstreme 20 prosent og første gang bransjen har tosifret vekst siden 2010.

Det er en betydelig opp siden forrige prognose i september. Da var forventningen for 2021 på 130.000 – 140.000 og 35.000 nye varebiler.

Krevende 2020

-2020 har vært krevende. Da landet stengte ned i mars var det tøft for mange, og medlemmene våre har stått på for å holde aktiviteten oppe under pandemien. Det føles veldig bra at optimismen nå er tilbake for nybilmarkedet, sier Andresen.

BIL-direktøren understreker at det er stor usikkerhet knyttet til prognosene og at utviklingen i korona-situasjonen vil kunne ha betydning. I 2020 er det så langt registrert om lag 125 000 nye personbiler, mens tallet for 2019 var drøyt 142 000 (kilde OFV).

- Prognosen vår tilsier at bransjen er tilbake på normalen allerede i 2021, med en økning på om lag 20 prosent fra 2020. I en pandemi er det veldig gode nyheter, sier Andresen, som også sender en takk til forlikspartnerne i statsbudsjettet for neste år, FrP og regjeringspartiene.

Elibilandelen vokser

- Vi er svært glade for at regjeringens forslag til økte avgifter på personbiler ble reversert gjennom forhandlingene. Nøkkelen for at bilbransjen skal lykkes og levere er forutsigbare rammevilkår. Bil er noe av det dyreste vi kjøper, og hva bilen koster betyr mye for familieøkonomien, sier Andresen.

Han forteller at prognosen viser at elbilandelen av nybilsalget for 2021 ligger på 65 prosent, mens 15 – 20 prosent vil være ladbare hybrider.

- Dette viser at bilbransjen leder an i det grønne skiftet. Bilimportørene våre forteller om en kraftig økning i interessen for elbiler og en rekke nye modeller som er svært godt tilpasset norske forhold er på vei inn i markedet. Med en ladbar andel på 80 – 85 prosent allerede i 2021 er vi i rute til 2025-målet. Det er godt nytt for klimaet. Men den positive utviklingen forutsetter at politikerne ikke gjør store endringer i avgiftsregimet, sier BIL-direktøren.

