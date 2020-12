Rødt lys fra Vinmonopolet

Polet har bestemt seg for å gi deg rødt lys. Det bør du ta alvorlig.

Du kjenner situasjonen. «Skal bare» innom polet, så er alt klart til helgen. Da sier det bom stopp, for du er ikke den eneste som har denne tanken. Polet er fullt, og når vi er i en pandemi betyr det at det er kø langt ut på gaten.

Kø og pandemi

Du kan selvsagt vite av erfaring når det er mest kø på ditt pol, men du vet neppe når det pleier å være minst kø - og i disse dager er det nettopp disse tidspunktene du er ute etter.

Med hjemmekontor er det ikke noe problem å forskyve litt arbeidstid og ta turen mens butikken er omtrent tom.

Frem til nå har det vært rene gjettingen å finne disse tidspunktene, men verden går fremover.

Et lyst hode så trafikklyset

Et lyst hode i Vinmonopolets organisasjon kom frem til at all kassadataen de har liggende fra foregående år kan brukes til noe fornuftig. Nemmelig å lage trafikklyssystem for når de har mest besøk.

Dette er selvsagt satt opp mot hver enkelt butikk. Dermed kan de som planlegger en tur på polet på Oslo S de siste dagene før jul, se at det lønner seg å være tidlig ute, mens møbelfolket i Sykkylven kan se at det handles (nesten) hele dagen før jul.

Systemet er selvsagt ikke vanntett, og med to timers intervall blir det rom for lommer med mer eller mindre besøk, men det gir en svært god indikasjon på når det er forventet minst kø.

På nett og app

Trafikklysene er rullet ut både på nettsider og på appen.

Min erfaring er at appen ikke varsler om oppdateringen, slik at du selv må gå i app-shopen og laste ned på nytt for å få dette med.

Det er nok også rom for litt forbedring av tekstplassering i appen, men den informerer uansett om det den skal.

Bruken er enkel:

Søk opp ønsket butikk og der ligger informasjonen.



Lykke til med julehandelen.

Til info: Ikke bruk juletiden til unødvendig køståing - og husk at Vinmonopolet er stengt på julaften og nyttårsaften.

