En 23 år gammel mann er dømt til fengsel i to år og seks måneder for å ha kjørt på to kvinner på Snartemo i Agder i fjor sommer. En av kvinnene døde på stedet.

Lister tingrett mener det var 23-åringen som kjørte på Daisy Mai Tran og hennes venninne på en grusvei i Hægebostad natt til 2. juni i fjor, skriver Fædrelandsvennen. Mannen var tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom forvoldelse av betydelig skade, kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ha stukket fra stedet uten å tilkalle eller yte hjelp. 23-åringen er i tillegg til fengsel fradømt førerretten for alltid. Reklame Landsoversikt: Dette bør du ha i lønn for å kunne kjøpe bolig Krim Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her