Ryktene om sjokkovergang sprer seg på nett. Nå slår Kurtovic tilbake

En rekke nettsteder kunne plutselig melde at den norske 29-åringen var klar for spill med tyrkiske Kastamonu Belediyesi GSK.

Det var det russiske håndballnettstedet Handballfast.com som meldte at Kurtovic var klar for den tyrkiske klubben og siden har ryktene spredt seg lynraskt på nett.

I løpet av fredagen har en rekke utenlandske håndballnettsteder omtalt saken om at den norske profilen går på lån til Kastamonu Belediyesi GSK ut denne sesongen.

Klubben som spiller i Europa League, trenes av den danske profilen Helle Thomsen, og det ville ikke vært helt urimelig å tenke seg at det er en aktuell destinasjon for 29-åringen, selv om tyrkisk håndball for mange nok er et noe ubeskrevet blad og det slik sett ville vært et overraskende valg av OL-, EM-, og VM-gullvinneren.

Slår tilbake mot ryktet

I en SMS til Nettavisen avviser hun imidlertid at avtalen med tyrkerne er i boks.

- Jeg har ikke skrevet under for noen, så det er bare spekulasjoner på dette tidspunktet, skriver håndballprofilen.

Nettavisen vet at det har vært stor interesse rundt Kurtovic etter at det ble kjent at hun forlater den ungarske storklubben Györ. 30-åringen slet med spilletid der og har blitt enig med ungarerne om at hun skal gå ut på lån resten av sesongen.

Dette ble annonsert før den norske profilen hadde noen ny klubb på plass.

Etter det Nettavisen erfarer har klubber både i Danmark og ute i Europa forhørt seg om spilleren og en avklaring på klubbvalget vil trolig komme i løpet av to uker.

Spilletid og trivsel

Tyrkiske Kastamonu Belediyesi avvises ikke bastant som et utelukket alternativ, men det skal altså ikke være noen konkret avtale på plass mellom partene.

Dette får Nettavisen også bekreftet av Kurtovic' danske agent Michael Skjern Hansen. Han sier at det viktigste for klubbvalget til Kurtovic er spilletid og trivsel og at det er derfor hun nå har brukt god tid på å vurdere de tilbudene hun har fått.

Playmakeren ble tidligere i høst utelatt fra den norske EM-troppen, som for tiden er i aksjon under mesterskapet i Danmark. Mangel på spilletid i klubblaget ble trukket fram av trener Thorir Hergeirsson som hovedgrunnen til avgjørelsen.

Kurtovic: - Et tøft år

Overfor Nettavisen innrømmet Kurtovic da at det har vært en tung høst.

- Jeg har ikke fått tillit i klubblaget på lang tid og det har vært et tøft år av ulike årsaker. Det er naturligvis vanskelig å kjempe seg inn i en tropp fra benken. Jeg forstår grunnen til uttaket - det er ingen sure miner, sa hun i november.

- Nå ser jeg fram imot etterlengtet og nødvendig tid med venner og familie hjemme i Norge - folk jeg ikke har sett på snart seks måneder, sa hun videre.

Kort tid etter kom beskjeden om at hun var på vei vekk fra Györ.

