Sverige vil ikke oppheve gravfreden ved Estonia, men åpner for nye undersøkelser

Innenriksminister Mikael Damberg sier den svenske regjeringen ikke har noen planer om å oppheve gravfreden ved Estonia, men åpner for nye dykkinger.

Havarikommisjonene i Estland, Finland og Sverige vil tillate dykking ved det forliste skipet Estonia og begjærer at loven som hindret dette, endres. De vil at det skal være mulig å gjennomføre nye undersøkelser under vann på havariplassen.

Den svenske regjeringen vil muliggjøre dykkinger ved Estonia ved å se på loven, men har ingen planer om å oppheve gravfreden, opplyser Damberg.

Svenske medier meldte torsdag at den svenske havarikommisjonen ville at gravfreden skulle oppheves ved det forliste skipet.

852 mennesker omkom da ferja Estonia forliste i Østersjøen i 1994. Årsaken til forliset er fortsatt bestridt. Havarikommisjonene i Estland, Finland og Sverige jobber nå med ny informasjon om ulykken.

