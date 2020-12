Mads Hansen raser mot Se og Hør: - Ren løgn

Reagerer spesielt på én ting.

Fredag ble det kjent at influenser og tidligere fotballspiller Mads Hansen klager inn Se og Hør til Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter at ukebladet skrev en fire-siders reportasje om han, melder VG.

Nå uttaler også Hansen seg på sin egen Instagram-profil, hvor han har over 474.000 følgere.

I en rekke innlegg på story-funksjonen tar han for seg det han mener bladet har gjort feil, og skriver blant annet at han i den nyeste episoden av podcasten «Topp 3» snakker om hvordan «dette jævla drittbladet har voldtatt min private sfære».

Overrasket

Ifølge Hansen har Se og Hør spurt om han ville stille opp i en reportasje flere ganger, og han har sagt nei hver gang.

- Derfor ble jeg ganske overrasket da jeg denne uka så dette, skriver han videre til et bilde av reportasjen i bladet.

Det er imidlertid avslutningen i reportasjen Hansen reagerer på. Der skriver Se og Hør at han ikke ønsker å gi noen kommentar til saken.

- Det er ren løgn. Jeg var ikke en gang klar over saken før jeg så den på trykk, og har i enda mindre grad blitt spurt om å kommentere den. Hadde jeg fått mulighet til å kommentere kunne jeg i alle fall korrigert alle feilsiteringene i reportasjen, skriver Hansen videre.

Han reagerer imidlertid mest på at ukebladet har reist hjem til han og tatt et bilde av huset fra utsiden, uten at han selv var klar over det. I reportasjen kommer det frem at huset ble kjøpt i 2017 for 7,2 millioner kroner.

- Jeg synes dette er et grov overtramp, og en invadering av privatlivet mitt.

- Får aldri reelle konsekvenser

I VGs artikkel uttalte influenseren at han synes det var et grovt overtramp, hvertfall etisk og også muligens juridisk. På Instagram skriver han at det kan godt hende det er innenfor juridisk, men at det uansett er uetisk og ekstremt dårlig stil.

- Problemet er at dette aldri får reelle konsekvenser for dem. Folk fortsetter å kjøpe bladene deres, og de fleste kjendiser er redde for å legge seg ut med dem, skriver han og fortsetter med:

- Burde ikke noen snart ta til motmæle, slik at de også blir utsatt for noe som er juridisk innafor, men likevel uetisk og ekstrem dårlig stil?

Hansen har også valgt å legge ut nummeret til sjefsredaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen på story.

- En ting som ville vært innenfor juridisk, ville vært å søke opp sjefsredaktøren på 1881 og bedt folk ringe og sende han melding og fortelle hva de synes om fremgangsmåtene til bladet han er sjef for, skriver Hansen videre.

Ingen kommentar

Influenseren har klaget inn bladet for brudd på følgende punkt i Vær varsom-plakaten (VVP): 3.3, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, skriver VG.

– Mads Hansen søker offentligheten hele tiden og må dermed regne med å bli eksponert i mediene. Han bruker dessuten medier aktivt for å eksponere og fremme både yrkesmessige og personlige forhold. Da må han nok regne med ekstra interesse, sier ansvarlig redaktør Ulf André Andersen til avisa.

I en SMS til Nettavisen skriver Andersen at han ikke har noen kommentar utover det han har sagt tidligere.

