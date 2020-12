50 leger har sagt opp i protest

Lønnsforhandlinger mellom leger i Bærum og kommunen har brutt sammen.

Det melder Aftenposten. Fredag ettermiddag kom kommunen med et siste tilbud. Kommunalsjef for helse og sosial Grete Syrdal sier til avisen at det var et svært godt tilbud, som legene takket nei til.

Legene som har sagt opp har ifølge Syrdal fire ukers oppsigelsesfrist, så det er ingen fare for akutt legemangel i jula.

– Det kan se ut som om oppsigelsene kommer som en strategisk reaksjon siden vi ikke kom til enighet, sier hun.

Germar Schneider representerer Legeforeningen i forhandlingene. Aftenposten skriver at legene mener lønnsforholdene deres i pandemien er for dårlige, og at de krever en bedre avtale.

– Hvor mange som vil si opp arbeidsforholdet sitt, vet jeg ikke. Men misnøyen er veldig stor, sier Schneider til avisa.

