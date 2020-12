Funn av to døde kvinner - politiet har satt i gang undersøkelser

Politi og teknikere på stedet fredag kveld.

I et boligområde i Flekkefjord ble det fredag ettermiddag funnet to døde kvinner. Politiet undersøker hva som kan ha skjedd, men mistenker ikke noe kriminelt.

Politi låste seg inn i en leilighet i et boligområde i Flekkefjord fredag ettermiddag og det har i løpet av kvelden vært aktivitet med politi og teknikere for å etterforske omstendighetene etter funn av to døde personer, det skriver Avisen Agder.

Naboer og forbipasserende har kontaktet Avisen Agder med spørsmål om hva som foregår.

– Det er funnet to døde kvinner, men det er ikke noe som tyder på noe kriminelt. Det er i utgangspunktet en noe uklar dødsårsak, men ikke noe som tyder på at noe unaturlig har skjedd, opplyser operasjonsleder Eivind Formoe i Agder politidistrikt på spørsmål fra Agder.

Politiet skriver på Twitter at de har gjennomført teknisk og taktisk etterforskning, og at det opprettes sak på forholdet.

– Men det er vel litt spesielt at to kvinner blir funnet døde på samme sted samtidig?

– Ja, det er derfor politiet gjør undersøkelser på stedet for å finne ut mer rundt omstendighetene, men det er som sagt ikke noe som tyder på at noe straffbart har skjedd.

– Det har vært politi der i lang tid, hva skjer videre?

– Det har tatt tid fordi teknikere kommer fra andre steder på Sørlandet. Det tar også tid fordi vi må gjøre skikkelige undersøkelser. Det blir trolig også obduksjon for å fastslå dødsårsak. Vi kommer ikke til å kunne gå ut med noe mer om dette før vi får varslet pårørende og vi får inn mer info. Saken blir videre etterforsket av lokalt politi etter helgen, opplyser Formoe.

Les flere saker hos Avisen Agder her!

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag