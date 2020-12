Lørdagens Premier League-rykter

Liverpool kan bli snytt for en forsterkning de virkelig trenger. Manchester United levner ingen tvil om hvem de vil beholde i klubben.

Liverpool seiler videre på medgangsbølgen fra forrige sesong, tross store skadeproblemer i forsvarsrekka. Overgangsplanene til manager Jürgen Klopp kan imidlertid ha fått et skudd for baugen.

Daily Express mener å vite at Schalke-midtstopperen Ozan Kabak (20) nærmer seg en beslutning om hvor han skal fortsette karrieren. Men tyrkeren ser ut til å foretrekke et tilbud fra Milan foran en overgang til Liverpool.

Samtidig er det ventet at Inter hiver seg inn i en kamp Barcelona allerede har kjempet en stund: Nemlig den som gjelder Liverpools nederlender Georginio Wijnaldum (30), og hvor midtbanespilleren har tenkt å fortsette karrieren etter sesongen.

Det er italienske Tuttomercatoweb som melder om Inter-interessen.

Liverpools stortalent Harvey Elliott (17) har imponert i Championship for Blackburn denne høsten. Scouserne har likevel ingen planer om å hente tilbake vingen tidligere enn planlagt, skriver Liverpool Echo. Elliotts utlånsavtale med Blackburn gjelder ut denne sesongen.

Marcus Rashford (23) nærmer seg en ny og lukrativ kontrakt i Manchester United, skal vi tro Daily Mirror. England-angriperens nåværende avtale på Old Trafford gjelder fram til utgangen av juni 2023.

Lagkameraten Paul Pogba (27) kobles stadig til en retur til Serie A og gamleklubben Juventus. ESPN rapporterer at Argentina-angriper Paulo Dybala (27) og Italia-vingen Federico Bernardeschi (26) er blant spillerne Juve har tilbudt Manchester United i bytte mot Pogba.

Sheffield United skal være interessert i å låne inn Jesse Lingard (28), en annen av midtbanespillerne fra Ole Gunnar Solskjærs Man. United-stall. Premier Leagues definitive bånnlag håper å få til en avtale med Lingard i januarvinduet, skriver Manchester Evening News.

Nettstedet 90min mener å vite at Manchester City kommer til å lytte til klubber som viser interesse for venstrebacken Oleksandr Zinchenko (24) i januar. Ukraineren har fått lite spilletid for City denne sesongen.

Gedson Fernandes (21) har definitivt ikke vært noen suksess i Tottenham. Eierklubben Benfica har nå besluttet å hente hjem midtbanespilleren i januar, et halvt år tidligere enn utlånsavtalen tilsier. Jornal De Noticias er kilden til dette

Portugisiske Fernandes skulle etter planen spille for Spurs i halvannet år etter overgangen i forrige januarvindu.

Alt tyder på at Mesut Özil (32) blir værende i Arsenal til kontrakten hans er utløpt ved sesongslutt. Det melder Eurosport, som samtidig melder at flere klubber har vist interesse for tyskeren. Tyrkiske Fenerbahce er blant disse.

Sky Sports hevder både Arsenal og Aston Villa har følere ute etter Norwichs argentinske profil Emi Buendia (24) Den offensive midtbanespilleren har stått for fem målgivende pasninger på nivå to denne sesongen.

Norwich sonderer samtidig markedet etter en ny venstreback, ettersom den innlånte Villarreal-spilleren Xavi Quintillà (24) har pådratt seg en skade.

Brighton-manager Graham Potter antyder at klubbens førstekeeper Mathew Ryan (28) kan forsvinne fra klubben i januar. Han sier til lokalavisa Argus at man må repektere det hvis målvaktsprofilen fra Australia vil ha «større frihet» til å spille flere kamper om det ikke skjer på Amex Stadium.

Uttalelsen kommer etter at Ryan har spilt 11 av Brightons 13 ligakamper denne sesongen. I forrige ligarunde mot Fulham ble australieren vraket til fordel for spanske Robert Sánchez (23).

