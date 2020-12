Kilde best i utfor også: To triumfer på to dager i Val Gardena

Den norske alpinstjernen tok tilbake verdenscupledelsen sammenlagt.

Aleksander Aamodt Kilde (28) sikret seg sin andre triumf på like mange dager da han seiret i lørdagens utfor i Val Gardena.

Kilde gjentok dermed også bragden fra to år tilbake, da han vant det tilsvarende utforrennet like før jul. Lørdagens seier betyr at Kilde også er tilbake i føringen om sammenlagtseieren i verdenscupen.

- Han er verdens beste løper for tiden, Aleksander Aamodt Kilde, konstaterte NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen.

Tålmodig venting



Fartsfantomet fra Lommedalens IL kjørte inn til en råsterk bestetid fra et tidlig startnummer, og slo blant annet lagkompis Kjetil Jansrud med mer enn seks tideler.

Et sterkt startfelt i de italienske alpene, og en Kilde-avslutning som ikke var fullt så like rask som de aller beste, gjorde at den norske leiren likevel måtte vente tålmodig.

Å juble for seier var tidlig. Det skjedde ikke før alle med snev av vinnersjanser hadde kastet seg ut fra startboden og kjørt nedover fjellsida.

- Jeg tar ingenting på forskudd, påpekte Kilde overfor NRK etter at 20 løpere var i mål.

- Det var ikke så mye å pirke på i løpet. Da må man være veldig pirkete, i så fall. Jeg hadde god selvtillit fra i går og etter treningene her, tilføyde 28-åringen.

Godt grunnlag fra start



USAs Ryan Cochran-Siegle var nærmest Kilde, men endte på en sluttid som var 22 hundredeler svakere enn nordmannens.

Cochran-Siegle passerte hele 49 hundredeler bak etter før han var ferdig med første halvdel av utforløypa.

Beat Feuz fra Sveits ble tredjemann, slått med over halvsekundet av Kilde. Feuz tapte det meste av den tida i løypas øverste del.

Jansrud havnet utenfor seierspallen, men fikk med seg en delt fjerdeplass og flere verdifulle verdenscuppoeng.

Adrien Smiseth Sejersted fullførte rennet 1,91 sekunder bak Kilde, noe som holdt til en plass like utenfor de 20 beste da drøyt 40 startende hadde kjørt.

