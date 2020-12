Kilde med Val Gardena-dobbel – overtok ledertrøya i verdenscupen

Aleksander Aamodt Kilde var ustoppelig i lørdagens utfor og tok sin andre strake verdenscupseier i Val Gardena. Det ble ingen ny pallplass for Kjetil Jansrud.

Fredag kjørte Kilde og Jansrud inn til henholdsvis 1.- og 3.-plass i super-G. Dagen etter fortsatte de to festen i solskinnet i de italienske alpene, men pallen røk til slutt for Jansrud.

Fra startnummer 7 ledet Kilde klart fra første mellomtid til tross for noe lavere fart ved første fartsmåling. I resten av traseen var forrige sesongs sammenlagtvinner i verdenscupen raskest hele veien, og i mål var han 62/100 sekund foran Jansrud.

– Mer eller mindre, sa Kilde til NRK på spørsmål om det var et perfekt renn.

– Jeg hadde god selvtillit fra i går og på treningene. Det er bare å kjøre normalt, så går det fint. Jeg så Kjetil på toppen, og visste med det at jeg måtte gi gass. Han kom inn til en bra ledelse. Jeg måtte klemme til for å ta ham, sa Kilde.

Overtok sammenlagtledelsen

Kilde sto med fem verdenscupseirer før lørdagens renn. Totalt har han notert seg for 19 pallplasser. For to år siden vant han også utforen i Val Gardena.

Seierne har sendt ham til topps i sammenlagtkampen i verdenscupen. Han leder 45 poeng foran sveitsiske Marco Odermatt.

Jansrud endte til slutt på 4.-plass. Noe spøkefullt tok han litt av æren for Kildes seier.

– Når du får verdens beste løyperapport, er det bare å kjøre på! sa han stående ved siden av dagens vinner.

Jansrud med startnummer 3 satte tonen allerede fra start og var åtte tideler foran sin forgjenger Travis Ganong ved første mellomtid. Han fortsatte å øke og var oppe i en 1,13 sekunders ledelse, men tapte litt fart i avslutningen og forspranget stoppet på 86 hundredeler.

Sejersted langt bak

Amerikanske Ryan Cochran-Siegle kjørte ned til 2.-plass, 40/100 foran Jansrud. Deretter skjøv sveitsiske Beat Feuz bort nordmannen fra pallen med åtte hundredeler.

Heller ikke lørdag fikk Adrian Smiseth Sejersted det til å stemme. Han var i mål hele 1,91 sekunder bak Kilde.

Henrik Røa verdenscupdebuterte i super-G-rennet fredag. Lørdag ble det 35.-plass for 25-åringen, 3,67 sekunder bak vinnertiden.

Siste verdenscuprenn før jul er slalåm og storslalåm i Alta Badia i Italia 19. og 20. desember.

(©NTB)

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag