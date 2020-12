Innbrudd hos julenissen i Drøbak: – Det var bare det som manglet i 2020

Eieren er sjokkert, men beroliger med at de fremdeles har åpent.

Saken oppdateres

Det har vært innbrudd i julehuset i Drøbak, melder Øst politidistrikt på Twitter.

– Kan du tenke deg? Innbrudd hos julenissen?! Det var bare det som manglet i dette koronaåret. Vi har nesten ventet på det, sier Drøbaks ubestridte nissemor, Eva Johansen, til Nettavisen klokken 13 lørdag ettermiddag.

– Men ja, det har vært innbrudd her. Det er ganske trist, for de har knust en stor dobbeltdør, men vi har fått åpnet for publikum igjen, heldigvis, for det er så mange folk som kommer fra Oslo. Der er jo alt stengt, så alle skal besøke julenissen i Drøbak, sier hun.

Hun forteller videre at det stort sett har gått bra. Ingen julegaver er borte, men det har forsvunnet en del penger.

– Vi har hatt veldig stor pågang i år, vi drukner jo i folk her. Også skal vi få innbrudd på toppen? Det var bare det vi manglet i dette året, sier Johansen oppgitt.

Hun forteller at koronaviruset har satt tydelig preg på alle brevene til julenissen:

– Vi har jo postadressen til nissen i Norge, og det er altså så mange koronabrev i år, at du vil ikke tro det. Et merkelig år har ført til merkelige brev, sier hun.

– Hva er det folk ønsker seg da?

– Vanligvis så har man jo ønskelister så lange som vonde år, men nå ønsker de seg bare at korona blir borte og fred på jord. Det er helt andre ønsker og budskap som har kommet i år.

