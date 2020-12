Nye kjendiser deler «skrekkhistorier» om Se og Hør

- Kommer aldri til å stille opp for det bladet.

Fredag ble det kjent at influenser og tidligere fotballspiller Mads Hansen klager inn Se og Hør til Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter at ukebladet skrev en fire-siders reportasje om han. Ifølge Hansen har Se og Hør spurt om han ville stille opp i en reportasje flere ganger, og han har sagt nei hver gang.

- Derfor ble jeg ganske overrasket da jeg denne uka så dette, skriver han, og henviser til et bilde av reportasjen i bladet.

Nå har en rekke kjendiser sendt sine historier til Hansen, som igjen har delt dem videre på Instagram.

– De gjorde det samme med meg forrige uke. 4 sider reportasje uten at jeg visste om det. Stort bilde av huset mitt, helt uten samtykke fra min side, skriver NRK-programleder Nicolay Ramm.

– Generelt lei av at de enten skriver saker uten å si ifra eller tvinger seg på med en tilnærming som ligner «vi kommer til å lage en sak om dette uansett, så du kan enten gi oss det vi vil ha ellers skriver vi det vi tror», skriver Andreas Haukeland, bedre kjent under artistnavnet TIX.

Artisten med sanger som «Kaller På Deg» og «Karantene» skriver videre at det er spesielt én type saker som provoserer ham:

– Særlig når det gjelder personlige saker som ikke hører hjemme i offentligheten, nettopp fordi det fucker opp ytterligere på hjemmebane. Jeg er en offentlig person, men jeg er også et menneske, og et nei er et nei, skriver TIX, og legger til at han opplever langt større respekt for hvor grensene går fra aviser som VG for eksempel.

Hansen har også delt et Instagram-innlegg fra Kurt Nilsen i 2017, der Se og Hør har overskriften «Kurt Nilsens herlige hemmelighet: 38 år og snart bestefar». Her kommer Nilsen med skarp kritikk mot kjendisbladet:

– Dette har vært en utrolig tøff og vanskelig helg for min familie og meg. Jeg vet rett og slett ikke hvor jeg skal begynne. Jeg er en «offentlig person», og må «tåle» at dette useriøse bladet skriver om rykter fra «nære kilder» og lager klipp-og-lim-saker fra tidligere intervjuer som jeg har gjort med seriøse journalister, men NÅ har det gått for langt.

Han raser mot saken som inkluderer datteren hans:

– Det er et respektløst overtramp mot meg og min familie når de publiserer en sak om min datter som ikke er sann. Min datter er ikke en offentlig person, og jeg har alltid prøvd å holde mine barn utenfor mitt artistliv. De har ikke bedt om dette, og de skal være private. Jeg skal ikke bli bestefar.

– Jeg har «godtatt» mye fra disse useriøse journalistene. Jeg har «godtatt» at de stjeler mine Instagram-bilder og publiserer de i bladet sitt for sin egen profitt. Dette har jeg tålt i alle år, selv om jeg aldri har syntes dette har vært greit, men nå må jeg ta til motmæle, for nå er det virkelig nok!

Komiker Lisa Tønne skriver følgende i en melding som Hansen har delt videre:

– Jeg var visstnok, ifølge Se og Rør, «Redd for å dø på trappen til barnehjemmet». Dette har jeg verken vært eller sagt.

Hun skriver at hun selv ikke er såret eller krenket, men at hun har forståelse for at folk som får gjennomgå verre enn henne synes at dette er veldig ubehagelig, og at bladet må slutte å finne på ting.

– Man må være ryddig i all sin uanstendighet. Da må det stå i intervjuet «dette har vi bare funnet på selv, håper det går fint»!

Også skilegenden Thomas Alsgaard sier han har rundt 100 eksempler på hva som er galt med kjendisbladet:

– Jeg husker mitt første møte med shiten - OL 94. 4 siders artikkel (som jeg ikke sa ja til...) om ung gullvinner og hans gulljente (kjæreste den gangen). Problemet - i tillegg til at jeg jo ikke hadde sagt ja til artikkelen - var at det var bilde av feil jente...

Alsgaard skriver også at han aldri har stilt opp - og aldri kommer til å stille opp - for de.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, men foreløpig ikke fått svar. Saken oppdateres hvis det kommer et svar.

