Kombinert: Riiber spurtslått i Ramsau

Jarl Magnus Riiber startet først i langrennet, men ble tatt igjen og greide ikke å slå tyske Vinzenz Geiger spurten i Ramsau lørdag. Dermed ble han andremann.

Østerrikeren Lukas Greiderer fulgte på 3.-plass.

Dermed ble Riiber slått for første gang i ett verdenscuprenn han har fått startet denne sesongen. Han vant de to første rennene i Ruka for tre uker siden, men fikk ikke starte langrennet i det tredje rennet etter å ha blitt disket i hoppingen.

Likevel vant han den såkalte Ruka-trippelen, mens Jens Lurås Oftebro den gang sikret sin første verdenscupseier.

I østerrikske Ramsau startet Riiber langrennet ti sekunder foran Yoshito Watabe etter et 94,5 meter langt hopp i normalbakken fra VM i 1999. Japaneren var aldri i nærheten, men like etter halvgått løp hadde oslogutten fått besøk av to tyskere og to østerrikere.

Tyske Vinzenz Geiger ble for sterk for Riiber i spurten.

Bak de fremste fikk Jørgen Graabak en etterlengtet opptur da han gikk seg opp fra 34.- til 7.-plass.

