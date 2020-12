Eckhoff knuste konkurrentene med supre skyteserier

Sikret seg sesongens tredje triumf, og den andre på to dager.

Tiril Eckhoff (30) leverte nok en gang sterk skyting da hun vant lørdagens 10 kilometer jaktstart i Hochfilzen.

Spesielt i stående var skiskytterstjernen fra Fossum overbevisende. Etter én bom på liggende litt tidligere i jaktstarten, var Eckhoff helt feilfri i siste halvdel av rennet.

- For en siste stående serie. Det er så imponerende, skrøt NRKs skyteekspert Ola Lunde, etter oppvisningen fra 30-åringen.

Lunde bemerket at Eckhoff også skjøt to liggtreff på slutten den nest siste skyteserien.

- Følte presset



- Jeg har vært gjennom noen tøffe renn her. I dag var det virkelig hardt, men jeg er veldig fornøyd. Jeg kan ikke nekte for at jeg følte presset fra løperne bak, men jeg greide å holde på konsentrasjonen, sa Eckhoff selv i seiersintervjuet med arrangøren.

Ettersom nesten alle konkurrente skjøt på seg bom på siste skyting, fikk Eckhoff en enkel ferd inn til seier i solskinnet i Østerrike.

Hun sikret seg sin tredje verdenscupseier for sesongen og den 16. totalt i karrieren.

De svenske søstrene Hanna og Elvira Öberg kapret de to andre plassene på pallen. Sistnevnte spurtslo Ingrid Landmark Tandrevold om tredjeplassen på oppløpet.

Jevn pallkamp



Også Dorothea Wierer gikk ut på sisterunden med yngstesøster Öberg og Tandrevold. Men et fall i en motbakke på siserunden ødela den italienske profilens sjanser.

Etter fredagens norske trippelseier på sprinten, måtte Norge dermed dele seierspallen søsterlig med nabolandet.

Både Öberg-søstrene og Tandrevold skjøt to bom hver på distansen.

Marte Olsbu Røiseland fikk en liten nedtur etter tredjeplassen på sprinten. Sørlendingen endte som nummer sju etter fire skuddbom. Røiseland beholdt likevel ledelsen i verdenscupen sammenlagt, men har nå bare fire poeng ned til Hanna Öberg.

Karoline Knotten gikk i mål som nummer 19 etter to bom på lørdagens fire skyteserier.

