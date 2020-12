Sju av ti tror julefeiring gir ny smittebølge

- Folk flest ser faren for at julefeiringen bikker utviklingen i feil retning.

I norsk koronamonitor fra Opinion er 1.400 nordmenn spurt om de tror avviklingen av årets jule- og nyttårsfeiring vil føre til en ny smittebølge på nyåret.

Hele sju av ti nordmenn tror avviklingen av årets jule- og nyttårsfeiring vil føre til en ny smittebølge på nyåret. Kun 11 prosent sier nei, mens 18 prosent svarer vet ikke.

– Vi går inn i julen med et høyere smittenivå i landet enn vi hadde i mars. Folk flest ser faren for at julefeiringen bikker utviklingen i feil retning, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Denne uken oppgir 51 prosent at de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke. 24 prosent tror på reduksjon, mens 25 prosent tror antallet forblir uendret. Andelen som tror smitten vil øke, er hele 15 prosentpoeng høyere enn i første halvdel av desember, og vi må fem uker tilbake i tid for å finne høyere tall.

