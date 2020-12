Granerud tok sin fjerde strake seier: - Man blir målløs

Halvor Egner Granerud har levert en fantastisk hoppsesong, og lørdag kveld fortsatte den evige oppturen i Engelberg.

24-åringen kom fra VM i skiflyging med en individuell sølvmedalje, og gull i lagkonkurransen.

I det første rennet etter mesterskapet skulle han igjen kjempe om topplasseringene. Han ledet etter den første omgangen, og leverte det samme i den andre omgangen. Ingen kunne gjøre noe med nordmannen, som tok sin fjerde verdenscupseier på rad.

- Det er helt enormt det han leverer her. Man blir helt målløs over det han presterer, og det er vanskelig å finne ord. Dette viser at han kan takle alt, sier TV2s hoppekspert Tom Hilde etter seieren.

I finaleomgangen hoppet han 138 meter, og endte 2,2 poeng foran polske Kamil Stoch.

- Det var ikke enkelt. Jeg tror det er den beste prestasjonen min i år, fordi det var veldig tøffe forhold i dag. Jeg ønsker å levere en god førsteomgang, og det gjorde jeg i dag, forteller vinneren selv til FIS.

Med sin fjerde strake seier blir han den tredje nordmannen til å gjøre det, og den syvende nordmannen til å vinne i Engelberg.

Ledet halvveis

Halvor Egner Granrud har vært en åpenbaring i hoppbakken denne sesongen, og kunne med seier i Engelberg ta sin fjerde strake verdenscupseier.

Vanskelige forhold gjorde det tøft for hopperne, noe blant annet Robert Johansson merket da han landet på 104,5 meter og klarte ikke å ta seg videre til finaleomgangen.

Det gjorde derimot Granrud som, til tross for forholdene, hoppet hele 133,5 meter i den første omgangen. Hoppet sendte han opp på toppen av resultatlisten, og ledet med et halvt poeng på polske Kamil Stoch før andreomgang.

