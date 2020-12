Hoppkometen Halvor Egner Granerud tok sin fjerde verdenscupseier på rad i Engelberg

Halvor Egner Granerud er den nye hoppkongen. Asker-hopperen tok sin fjerde strake verdenscupseier da han vant i Engelberg lørdag, og nå venter hoppuka.

Granerud leverer uansett forhold for tida. Den stabile norske verdenscuplederen leverte 133,5 meter under vanskelige forhold i første omgang i Engelberg og ledet før finalen. Der avgjorde han med et hopp på 137 meter.

Den norske verdenscuplederen vant med 2,2 poeng ned til polske Kamil Stoch, mens Anze Lanisek tok tredjeplassen. Med seieren øker Granerud forspranget i kampen om å bli Norges første sammenlagtvinner i hopp siden Anders Bardal i 2012.

Landslagstrener Alexander Stöckl varslet for to uker siden at Graneruds stabilitet gjør ham til en kandidat til å vinne sammenlagttrofeet. Siden har Granerud knapt levert et eneste hopp som ikke har vært i toppklassen.

Neste post på hoppkalenderen er den tysk-østerrikske hoppuka, som starter 28. desember. Det kan bli en veldig interessant konkurranse med den stabiliteten Granerud viser for tida.

(©NTB)

