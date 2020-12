Zymer Bytyqi bekrefter at han er ferdig i Viking: - Tiden er inne

Vikings beste spiller bekrefter at han vurderer flere tilbud i Europa.

Den suverene seriemesteren Bodø/Glimt kjørte til tider over Viking i siste seriekamp på Aspmyra lørdag. Til slutt endte det 3-0 til hjemmelaget.

Kampen markerer med stor grad av sannsynlighet punktum for Philip Zinckernagel i klubben. Også hos Viking er det flere spillere som kan ha gjort sin siste kamp i klubben.

Zymer Bytyqi og Yildren Ibrahimaj er begge på utgående kontrakter og har i lengre tid vært ryktet vekk fra klubben etter sesongen. Til Nettavisen bekrefter førstnevnte nå at han er ferdig i Viking.

- Jeg kan bekrefte at det mest sannsynlig blir det. Tiden er inne. Den siste uken har jeg følt at det er på tide med noe nytt. Det har med timing å gjøre, at jeg føler at nå har jeg oppnådd det jeg kan her i Viking. Jeg må dra videre, sier Bytyqi til Nettavisen.

- Har du tatt et valg om fremtiden?

- Jeg har kontakt med noen klubber i og med at jeg er ledig. Det er interessante ting. Jeg har levert en bra sesong og gjort det veldig bra. Det blir nok noe nytt, fortsetter han.

- Er andre klubber i Norge aktuelt?

- Det er vanskelig å si. Jeg lukker ingen dører.

Etter det Nettavisen kjenner til er det interesse i flere europeiske land, i tillegg til norske, svenske og danske klubber. Bytyqi sier selv at valget han nå skal ta er viktig for hans egen karriere.

- Jeg må kjenne at denne klubben kommer til å gjøre meg veldig god. Totalpakken dit jeg drar. For eksempel betaler kanskje Tyskland og Østerrike bedre enn i Skandinavia, men det er ikke alt som betyr noe. Det eneste som teller er at klubben har en god plan for meg, sier han.

I pausen valgte Viking-trener noe overraskende å la lagets største stjerne bli værende igjen i garderoben. Kantspilleren ble tatt av banen etter kun 45 minutter på stillingen 2-0 til Bodø/Glimt. Berntsen begrunnet valget til Eurosport i pausen med at han ville ha fem mann i midtbaneleddet.

På 29 kamper har kantspilleren ti scoringer og syv målgivende pasninger for Stavanger-klubben.

Nå bekrefter altså Bytyqi at han er ferdig i Viking når kontrakten går ut 31. desember.

