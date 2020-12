Salvesen-hattrick sikret Strømsgodset fornyet kontrakt i Eliteserien

Lars-Jørgen Salvesen er trolig Drammens mest populære mann i helgen. Med tre mål sikret han nemlig Strømsgodset 3-1-seier mot Odd og ny eliteseriekontrakt.

– Det er utrolig deilig. En så viktig kamp står det respekt av at vi leverer i. Vi spilte en ekstremt god kamp. I første omgang kunne vi fått flere mål enn det ene, og i den andre satte vi de to vi trengte, før vi spilte voksent. Jeg er utrolig stolt av gutta i dag, sa Salvesen til Max etter kampen.

Med seieren har drammenserne fire poeng ned til Start på kvalifiseringsplass før eliteserien avsluttes 22. desember.

Allerede tidlig i kampen så Salvesen ut til å gi de mørkeblå en god mulighet til å sikre kontraktfornyelsen da han satte ballen i mål fra 20 meter. Odds Elbasan Rashani ville det derimot annerledes og utlignet ti minutter senere.

I 2. omgang skjedde omtrent det samme. Kun sju minutter etter hvilen satte Salvesen et nytt langskudd og sikret Godset seieren og videre eliteseriespill. Og for at det ikke skulle være noe tvil satte han like greit sitt tredje for dagen tolv minutter etter.

Feiring

Dermed blir tirsdagens møte med Stabæk rene feiringen å regne for drammenserne. Men allerede lørdag var både Salvesen og trener Henrik Pedersen klare for feiring.

– Selvfølgelig skal vi ha øl, måtte den danske treneren svare til en av spillerne mens han sto i intervju med Max.

– Det er fantastisk. Jeg er glad og lettet. Jeg er stolt av gutta, sa Pedersen i intervjuet.

Seieren var Strømsgodset andre strake, men før det hadde de ikke vunnet siden de slo Brann 29. juli.

– Vi har hatt mange gode kamper. Vi ledet 3-1 mot Rosenborg og 2-0 mot Viking, så at vi gikk så lenge uten å vinne er litt tilfeldig og litt udyktighet. Vi har spilt mange gode kamper, og det gjør vi igjen, sa Salvesen.

Gavepakke

Strømsgodset tok ledelsen allerede i det niende minutt. Odds Espen Ruud var klønete og ga Salvesen en tidlig julegave. Fra 20 meters hold plasserte han ballen nede i venstre hjørne.

Ruud fikk sin revansj 11 minutter senere. Med et flott innlegg fikk han nemlig sin tiende målgivende for sesongen da han servert ballen på hodet til Elbasan Rashani, som sikret utligningen.

Rashani var igjen på offensiven like etter, men denne gangen skjøt han over mål fra 16 meters hold.

Godset fikk to raske muligheter til å ta en ny ledelse åtte minutter før pause. Duplexe Tchamba headet ballen mot nettet, men John Kitolano var med på taktene og leverte en sterk redning på streken. Sekunder etter fikk Tchamba hodet på ballen igjen, men da sendte han den utenfor.

Men sju minutter etter pause sendte altså Salvesen igjen ballen i nettet med et langskudd. Til forskjell fra hans første kom derimot muligheten etter at han hadde fått ballen fra en medspiller. Og der det første målet langt fra var noen tabbe av Sondre Rossbach, burde Odd-keeperen muligens stoppet Salvesens 2-1-mål.

Salvesen punkterte kampen da han headet et hjørnespark i nettet 25 minutter før slutt.

Odd-avskjed

Odds målscorer Rashani spilte muligens sin siste hjemmekamp for Odd lørdag kveld.

– Det var et fint mål, et fint angrep, med et fint innlegg av Ruud. Men det holdt ikke i dag. Vi mangler intensitet og energi i laget. Da er det vanskelig å vinne fotballkamper uansett hvem vi møter, sa Rashani

En som garantert spilte sin siste hjemmekamp for Odd var Fredrik Nordkvelle. 35-åringen gir seg nemlig etter sesongen.

– Jeg skulle gjerne hatt en bedre avslutning. Jeg har blitt en gammel mann i dette yrket, og det er en tid for alt. Det er en del følelser og vemod, men jeg har blitt klar for det sakte og sikkert og har ting å se fram til, sa han.

(©NTB)

