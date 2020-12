Sydney isoleres fra resten av Australia

Sydney blir avskåret fra andre stater i Australia etter at et nytt koronautbrudd i byens forsteder har spredt seg over hele byen.

Myndighetene i forstedene langs kysten nord for Sydney innførte lørdag en fire dager lang nedstengning etter at det ble registrert over 40 smittede, og delstatsminister i New South Wales, Gladys Berejiklian, varsler flere tiltak.

Western Australia stengte grensa for alle fra Sydney og New South Wales, mens Queensland innførte et passystem og Victoria innførte krav om 14 dagers karantene.

Utbruddet fører også til at havseilasen fra Sydney til Hobart på Tanzania blir avlyst for første gang på 76 år.

Utbruddet kom som en bombe i Australia siden viruset tilsynelatende var nedkjempet i landet ved hjelp av strenge tiltak.

(©NTB)

Reklame Hvilken dag er det julaften i år?