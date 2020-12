16 nye smittetilfeller i Asker lørdag – fire tilfeller blant barn under ti år

Lørdag ble det registrert 16 nye koronatilfeller i Asker kommune. Der er en oppgang fra de sju tilfellene som ble bekreftet fredag.

Tallet er det høyeste i kommune siden lørdag for en uke siden. Da fikk 17 nye askerbøringer bekreftet smitte.

Fire av de smittede er barn under ti år, mens ytterligere fire er mellom ti og 19. Ved Helledammen FUS og Espira Gullhella barnehage settes avdelinger i karantene som følge av smitten.

Tre av de nye smittetilfellene stammer fra utlandet.

Etter at 17 tilfeller ble bekreftet i kommunen for en uke siden har smittetallene i kommunen vært noe lavere, med mellom to og 13 nye smittede daglig.

(©NTB)

