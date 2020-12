Ny variant av koronaviruset i England.

Etter flere møter i regjeringen fredag kveld og lørdag kunngjorde den britiske statsministeren i går ettermiddag nye smitteverntiltak.

Så langt har det vært tre nivåer i det britiske systemet, der områder i nivå 3 har hatt de mest omfattende smitteverntiltakene. Nå har det blitt innført et fjerde, enda strengere nivå i London og regionene Øst-England og Sørøst-England. Det betyr i praksis så godt som full nedstengning.

– Julen er avlyst, skriver Independent.

En sentral del av årsaken er en ny variant av koronaviruset, som Storbritannias statsminister Boris Johnson sier kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn den vanlige.

– Dette sprer seg svært raskt, sa Johnson lørdag.

Strenge reiserestriksjoner

Så langt er det ikke noe som tyder på at viruset er mer dødelig enn den gamle varianten eller at vaksinen ikke vil være effektiv mot det.

Innbyggere i nivå 4-områder må fremover holde seg hjemme, med bare svært begrensede unntak. Butikker, treningssentre, fritidstilbud og andre tjenester som regnes som ikke samfunnskritiske må holde stengt. Folk må jobbe fra hjemmekontor hvis de kan, og kan ikke overnatte utenfor hjemmet.

De nye reglene ble iverksatt ved midnatt natt til søndag.

Les også: Boris Johnson: Ny virusvariant sprer seg raskere - 70 prosent mer smittsom

Det er også innført reiserestriksjoner – fremover kan ikke folk reise inn eller ut av kategori 4-områder, og akkurat dette førte til kaos lørdag kveld.

– Flyktet

Mange London-beboere forsøkte å «flykte» fra hovedstaden, melder nyhetsbyrået PA, sitert av The Guardian.

Harriet Clugston, en britisk redaktør for JPI Media, har lagt ut en video fra St. Pancras på Twitter, som viser trengselen og de enorme køene til et tog som skal til Leeds.

Minutter senere var hun på toget:

– Som forventet er toget stappfullt. Kunngjøringer over høyttaleranlegget sier at god avstand «ikke vil være mulig» på grunn av antall passasjerer, og at man må gå av hvis man ikke er komfortabel med det, skriver hun.

– På toppen av de hele har vi blitt fortalt at dette toget vil stanse i Derby. Der må alle gå av og om bord på et nytt tog, noe som uten tvil vil blande viruset ytterligere når vi plasserer oss med nye setepartnere. Maksimal skade sikret, skriver hun.

På Twitter er det flere som mener Clugston har tatt et uansvarlig valg, noe hun forsvarer slik:

– Hver person på dette toget, inkludert meg selv, har tatt det som sannsynligvis er en veldig dum og uansvarlig beslutning om å reise, om enn innenfor loven. Men det var det folk uansett ville gjort, for å være sammen i julen. Moren min bor alene, og det var ikke mulig for meg å ikke være sammen med henne i julen. Andre vil gi lignende grunner. Det som er feil her, er håndteringen fra regjeringen - klokken 16 kunngjør de en «lockdown» i London ved midnatt, åpenbart vil alle skyndte seg for å dra, skriver hun.

Les også: Nederland stanser flygninger fra Storbritannia

Hun skal også ha testet negativt rett før hun satt seg på toget.

– Vil stoppe dem

Helseminister Matt Hancock fikk spørsmål av BBC søndag formiddag om politiet fremover vil stoppe folk som forlater London:

– Selvfølgelig. Det er politiets ansvar å håndheve loven, sier Hancock.

Den nye virusvarianten har fått navnet N501Y, og er så langt ikke oppdaget i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet til NTB.

Les også: FHI: Samme mutasjon som i Storbritannia ikke oppdaget i Norge

Reklame Hvilken dag er det julaften i år?