Opposisjonen i Den sentralafrikanske republikk krever at valg blir utsatt

Opposisjonskoalisjonen i Den sentralafrikanske republikk krever utsettelse av valget som etter planen skal gjennomføres neste uke.

Kunngjøringen kommer dagen etter at regjeringen anklagde koalisjonens leder, ekspresident François Bozize, for å være i ferd med å gjennomføre et statskupp.

Lørdag tok opprørsstyrker også kontroll over veiforbindelsene til hovedstaden Bangui.

– Vi krever en utsettelse av valget i desember til fred og sikkerhet på nytt er sikret, står det i kunngjøringen.

Opposisjonen har tidligere varslet at de forventer at valget vil bli preget av fusk.

Søndag opplyste lederne av landets tre største opprørsgrupper at de har forent seg i Koalisjonen av patrioter for endring (CPC).

(©NTB)

