Marte Olsbu Røiseland i egen klasse: - En helsikes thriller

Dobbelt Norsk på fellesstarten.

Ikke helt overraskende var det Marte Olsbu Røiseland som var i egen klasse på kvinnenes fellesstart på søndag.

På første skyting kom Røiseland inn først. Hun fikk fullt hus, noe også Tiril Eckhoff og Karoline Knotten gjorde.

På den andre skytingen skøyt dessverre Ingrid Landmark Tandrevold seg ut av kampen om pallplass, mens Røiseland beholdt sin posisjon som den beste blant de norske, like bak russiske Marketa Davidova.

Eckhoff leverte også et vanvittig tempo i sporet, der hun jaktet Røiseland og Davidova inn mot siste skyting.

Røiseland traff på alt etter å ha hentet seg inn på siste skudd. Echoff skyter også fullt og tar opp jakten.

– Dette blir en helsikkes triller, sa Stabrun Smith for NRK, som raskt fulgte opp med å unnskylde for den «sterke» ordbruken i kampens hete under direktesendingen.

Thrilleren handlet mest av alt om hvem som ville sikre 2. - og 3. plassen bak Røiseland, selv om Eckhoff jaktet tett i rygg. Til slutt var det nettopp Eckhoff som kom nærmest, men det var Røiseland som avsluttet sesongen som verdens beste.

Tandrevold og Knotten gikk til slutt inn på henholdsvis 12. og 13. plass.

