Helsedirektoratet vil at alle innreisende fra Storbritannia blir korona-testet

En ny virusvariant skaper frykt i Storbritannia. Nå anmoder Helsedirektoratet at alle innreise fra Storbritannia tester seg.

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos Folkehelseinstituttet for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Alle innreisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene, skriver direktoratet.

Helsemyndighetene vurderer å sette inn ytterligere tiltak for å hindre at den nye virusvarianten kommer og spres i Norge.

Den nye mutasjonen, som både er oppdaget i Storbritannia og Danmark, kan være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige koronaviruset. Den ser imidlertid ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom, ifølge direktoratet. (©NTB)

