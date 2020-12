EUs medlemsland hasteinnkalles til videomøte om den nye virusvarianten

Kan være opp til 70 prosent mer smittsom.

Det opplyser EU-president Charles Michels kontor.

Lørdag ble det kjent at den nye varianten av koronaviruset kan være opp mot 70 prosent mer smittsom, det sa statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, under en pressekonferanse.

Britene har måttet tåle nye, strenge restriksjoner som følge av den nye varianten, hvor de som bor i London for eksempel bare får møte en person utenom husstanden i jula.

Siden lørdag har flere land i Europa innført restriksjoner for reisende fra Storbritannia. Tyskland, Italia, Belgia og Nederland har også kunngjort at de vil stanse flyvninger fra Storbritannia for å forhindre spredningen av den nye varianten.

Alle innreisende fra Storbritannia til Norges bes av Helsedirektoratet om å teste seg ved ankomst.

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos Folkehelseinstituttet for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding søndag ettermiddag.

Alle innreisende fra Storbritannia må nå vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene, skriver direktoratet.

Anmodningen fra Helsedirektoratet kommer etter at de ble gitt et hasteoppdrag å vurdere situasjonen rundt eventuelle tiltak.

Helseminister Bent Høie (H) understreker viktigheten av raske beslutninger i situasjonen og varsler at det kan komme ytterligere tiltak.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, opplyser han til NTB.

