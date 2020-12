Norge kom tilbake og sikret EM-gull: - Dette er noe av det beste vi har sett

Norge leverte en fantastisk førsteomgang, men så sa det bråstopp etter pause. Men så våknet Nora Mørk, og sikret EM-gullet for Norge.

Frankrike - Norge 20-22

Saken oppdateres!

De norske håndballjentene sikret EM-gullet etter tomålsseier over Frankrike.

De ledet med fire til pause, på stillingen 14-10, men etter hvilen sa det plutselig stopp. Frankrike kjempet seg tilbake, og syv minutter før slutt var de foran med ett.

Da våknet Nora Mørk og de norske jentene, som sammen med Silje Solberg, leverte noen avgjørende sluttminutter og sikret gullet til Norge.

- Det er Silje Solberg som redder gullet for oss i dag. Hun står rett og slett fantastisk. En herlig revansje for Norge som har klart seg uten skader denne gangen, og viser at vi er tilbake på toppen, sier TV3s Karoline Dyhre Breivang etter kampen.

Norge har slitt i mesterskap de siste årene, og tok sitt første mesterskapsgull på fire år.

- For første gang siden 2016 står vi på toppen av håndball-Europa. Endelig er vi der igjen, sier TV3s kommentator Daniel Høglund i ekstase etter at seieren var et faktum.

- Jævlig deilig

Det var en tydelig preget Nora Mørk som møtte pressen etter kampen.

- Jeg klarer nesten ikke prate nå. Det er helt uvirkelig at vi har spilt den kampen her, for det føles som en drøm. Det er så jævlig deilig å slå Frankrike, og jeg syntes vi vinner fortjent, sier en gråtkvalt Nora Mørk til TV3 etter kampen.

29-åringen har vært igjennom mange skader, og står nå med EM-gull rundt halsen.

- Det har vært tøft. Dette har vært motivasjonen min hele veien, og jeg visste at jeg skulle klare å komme tilbake. Akkurat nå føles det liksom ikke ekte, men jeg er sykt stolt over dette. Jeg har mange å takke. Vi har tatt tilbake tronen, sier hun videre.

Mørk må derimot innrømme at det til tider har vært tøft å ha troen på prosjektet om å komme tilbake i godt gammelt slag.

- Jeg har vært redd for det, og på det mørkeste har jeg jo tenkt at det kom til å bli vanskelig. Det er helt fantastisk, og dette gjør det så verdt det, avslutter Norges toppscorer som også fikk plass på All Star-laget.

- Ikke spilt så bra før

Frankrike startet godt og ledet tidlig 2-0 i kvinnenes EM-finale, men etter drøyt elleve minutter var Norge for første gang i ledelsen etter en herlig prestasjon av Nora Mørk.

Les også: Erling Braut Haaland er årets sportsnavn i Nettavisen

Stine Skogrand satt inn 7-4 til nordmennene, som virkelig spilte seg opp midtveis i omgangen. Silje Solberg fikk også spilt seg varm i trøya i starten av kampen.

- Hun er virkelig på i denne finalen, Silje Solberg, kom det fra TV3s Daniel Høglund etter keeperens syvende redning.

De norske jentene fortsatte storspillet og ledet med fire, ni minutter før hvilen etter strålende spill i både forsvar og angrep.

- Norge har ikke vært i nærheten av å spille så bra som de gjør nå, tidligere i mesterskapet. De har levert en strålende omgang, sa TV3s håndballekspert Gunnar Pettersen etter at Thorir Hergeirsson hadde tatt timeout på 11-7 til Norge.

De norske jentene gikk til pause på stillingen 14-10, og leverte en strålende førsteomgang i EM-finalen.

Frankrike knappet inn

Frankrike byttet keeper i pausen, og inn kom Cléopâtre Darleux, som startet fantastisk.

Den franske keeperen stoppet alt de første fire minuttene, før Veronica Kristiansen satt inn to raske for Norge og holdt Frankrike fire mål bak.

Men så begynte kampen å endre karakter da Frankrike gikk opp til 14-16, og Henny Reistad røk på en utvisning ti minutter inn i den avgjørende omgangen.

- Norge har rett og slett hatt litt flyt nå, for har kunne man ligget under. sa Pettersen etter at Frankrike kjempet seg to mål bak.

De norske jentene maktet kun å score to mål på det første kvarteret av den andre omgangen, og merket virkelig de franske pustene i nakken halvveis.

- Det er godt forsvarsspill og en god keeper som redder oss her, for vi sliter. Vi har scoret fire mål på de første 20 minuttene. Det er helt krise, kommenterte TV3s Høglund etter nok en skuddbom.

Norsk gull

Syv minutter før slutt var det plutselig Frankrike som var foran med ett mål på 19-18, for første gang siden tidlig i førsteomgang.

- Vi har gått oss helt bort i det franske klisteret. Dette er ingen god følelse nå.

Les også: Manchester United herjet og smadret Leeds: - Kommer til å se på det med skrekk og gru

Så våknet de norske jentene. Nora Mørk banket inn 19-19, så reddet Silje Solberg. Ungjenta Henny Reistad steg til værs og sendte Norge foran igjen, før Mørk sto fram igjen.

- Hun har hatt et tosifret antall skader bak seg, og de fleste andre med det kneet hadde nærmest ikke klart å bruke det. Men nå står hun frem i finalen, ropte Høglund i ren ekstase etter nok en Mørk-kanon.

Frankrike klarte aldri å komme nærmere de norske jentene, som kriget seg tilbake og vant med to mål. 22-20 ble sluttresultatet hvor Nora Mørk sto frem som den lederen Norge trengte.

Reklame Hvilken dag er det julaften i år?