Dean Smith hyller Grealish: – Ser ut som han spiller på løkka med kameratene

Aston Villa-manager Dean Smith hyller Jack Grealish, som igjen var avgjørende da West Bromwich ble slått 3-0 søndag.

Anwar El Ghazi, Bertrand Traore og Jack Grealish var den offensive beholdningen for Villa. El Ghazi scoret to, mens Traoré scoret en gang. Bak to av scoringene sto Grealish.

– Jack var fantastisk, og det ser ut som han spiller på løkka med kameratene sine. Balansen hans er utrolig, han er så vanskelig å ta ballen fra, sa Villa-sjef Smith ifølge BBC.

WBA hadde lite å komme med i starten av oppgjøret, og hjemmelaget fikk det enda tøffere da Jake Livermore ble utvist etter 35 minutter.

Dermed ble det en tøff start for Sam Allardyce, som tok over WBA etter Slaven Bilic. WBA er det åttende laget i Premier League Allardyce leder. Det er flere enn noen annen manager. Allardyce tok seg også tid til å rose Grealish etter kampen.

– Han er en enestående individualist, en Aston Villa må være glade for å ha. Hvis vi hadde en Jack Grealish, med all respekt for spillerne mine, ville vi berget plassen, sa Allardyce om Villa-stjernen.

Aston Villa ligger på 9.-plass med 22 poeng, kun fire poeng bak Everton på 4.-plassen som gir mesterligaspill. Villa har i tillegg to kamper til gode. 26. desember kommer Crystal Palace på besøk.

Takles og skaper sjanser

West Bromwich kommer til å feire jul nest sist på tabellen med sju poeng. Det er med andre ord mye å jobbe med for Allardyce og co. før 2. juledag. Da venter en tøff bortekamp mot ligaleder Liverpool.

Og det var ikke gode takter som ble vist av West Bromwich, som nesten ikke skapte målsjanser mot Aston Villa. Etter 35 minutter ble Livermore sendt av banen da han satte knottene i leggen på Grealish idet dommer Martin Atkinson stoppet spillet. Dommeren delte ut det gule kortet, men fikk beskjed om å ta en titt på skjermen av VAR-teamet. Det resulterte i at det gule ble erstattet med det røde.

Ifølge statistikktjenesten Opta er Livermore den fjerde spilleren som har blitt utvist for å felle Grealish siden starten av forrige sesong.

Skaffe røde kort er ikke bare det Grealish gjør, han er nemlig best i ligaen – og Europa – på å skape sjanser.

Ifølge Opta har engelskmannen skapt 38 sjanser i åpent spill denne sesongen. Det er flest av samtlige spillere i de fem beste ligaene i Europa.

Femte borteseier

Hjemmelaget fortsatte å styre kampen også i 2. omgang. Ollie Watkins satte inn 2-0, men det ble annullert etter en VAR-sjekk som viste at han var noen få centimeter på feil side.

Traoré kronet en god kamp med en lekker scoring da han fikk WBA-keeperen på feil fot og trillet ballen rolig i venstre hjørne fra 17 meter.

Fem minutter før slutt gikk Grealish i bakken og skaffet straffe. El Ghazi satte inn sin andre scoring for kvelden da han skjøt straffesparket høyt og midt i mål. Villa sikret seg med det sin femte borteseier så langt denne sesongen.

– En veldig god forestilling igjen etter kampene mot Burnley og West Ham da vi kom ut med ingenting. Å vinne tre kamper på bortebane 3-0 viser at vi er på et bra sted, sa Smith.

(©NTB)

