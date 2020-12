Lederen for utenrikskomiteen i EU-parlamentet: For sent for brexitavtale i år

Lederen for EU-parlamentets utenrikskomité, tyske David McAllister, skriver i en Twitter-melding at det ikke kommer på plass en brexitavtale i år.

– Vi har nettopp fått greie på at det ikke blir noen avtale i dag. Derfor vil ikke EU-parlamentet ha mulighet til å gi godkjenning til en avtale i år, skriver McAllister.

Det var tidligere understreket fra EU-hold at søndag var siste frist hvis parlamentet skulle ha mulighet til å behandle saken.

Storbritannias overgangsordning med EU utløper ved nyttår, og hvis ikke partene blir enige om å forlenge ordningen, vil dermed en lang rekke toll- og handels- og trafikkbestemmelser automatisk slå inn.

– Jeg kaller inn til et ekstraordinært møte i EU-parlamentets koordineringsgruppe for Storbritannia i morgen tidlig klokken 9.45 for å vurdere situasjonen og diskutere neste skritt, skriver McAllister.

Juridiske problemer



– Vi må nå tenke svært objektivt på hvordan vi skal håndtere situasjonen, sier Bernd Lange, som sitter i EU-parlamentets handelskomité.

Ut fra McAllisters synspunkt er det nå tre tenkelige muligheter, og de ser alle ut til å være juridisk vanskelige.

Det første er en mulig foreløpig innføring av en avtale, hvis den skulle komme på plass. Det andre er muligheten for å utsette fristen for forhandlinger og godkjenning, og det tredje er muligheten for en såkalt teknisk timeout – at partene «stopper klokka» ved nyttårsskiftet for å unngå negative konsekvenser.

Det er allerede gjort en del forberedelser for en situasjon der EU og Storbritannia står uten en avtale ved nyttår. Onsdag ga EU-rådet sin tilslutning til kommisjonens nødløsning for å sørge for at vei- og flytrafikken mellom EU og Storbritannia kan fortsette på nyåret, også uten en brexitavtale.

Fortsetter forhandlingene



Brexit-forhandlingene fortsetter mandag, til tross for at det er «vanskelige og betydelige» meningsforskjeller mellom partene, sa en britisk regjeringskilde søndag kveld.

– Vi fortsetter å utforske enhver vei som er i tråd med de grunnleggende prinsippene vi brakte til forhandlingsbordet, sier kilden.

Også EUs brexit-forhandler Michel Barnier sa søndag at forhandlingene med Storbritannia fortsetter – til tross for at tidsfristen som er satt, passeres.

– EU er forpliktet til en rettferdig, gjensidig og balansert avtale. Vi respekterer Storbritannias suverenitet, og forventer det samme av dem, skrev han i en Twitter-melding. Barnier føyde til at begge parter skal ha rett til å lage sine egne lover og kontrollere egne farvann.

Reklame Julekalender: 21. desember 2020