Australsk delstatsleder beklager karantenehotellrot

Førsteminister Dan Andrews i den australske delstaten Victoria beklaget mandag et rotete karantenehotellopplegg, som førte til en rekke koronadødsfall.

820 av 908 koronadødsfall i Australia har funnet sted i Victoria. Mange av disse døde i et større smitteutbrudd etter at karanteneregler ble brutt ved hotellene der mange nyankomne var isolert i mai og juni. Landets nest største by, Melbourne, var isolert i over tre måneder etter utbruddet.

Mandag ble det kunngjort en granskningsrapport om saken. Andrews sier at karantenesystemet var blitt innført altfor raskt, og beklager at det ble gjort tydelige feil.

Ved to karantenehoteller ble private vektere brukt til å holde oppsyn. Vekterne hadde ikke fått opplæring i å hindre smittespredning. Disse er nå erstattet av politi.

