Ekspertene rister på hodet etter EM-kåring: - Det går rett og slett ikke an

Nok en gang har den omstridte All Star-kåringen skapt reaksjoner. Denne gangen er det utelatelsen av en norsk stjerne som vekker oppsikt.

Håndball-EM ble avsluttet søndag med at Norge vant finalen mot Frankrike og sikret seg sitt første mesterskapsgull på fire år. I bronsefinalen var det Kroatia som noe sensasjonelt stakk av med seieren mot vertsnasjonen Danmark.

Som seg hør og bør ble det også kåret et såkalt All Star-lag søndag og som alltid skaper uttaket til dette laget reaksjoner blant ekspertene.

Følgende spillere ble tatt ut som turneringens beste: Sandra Toft (Danmark), Camilla Herrem (Norge), Jovanka Radicevic (Montenegro), Vladlena Bobrovnikova (Russland), Ana Debelic (Kroatia), Nora Mørk (Norge) og Stine Bredal Oftedal (Norge).

Ekspert: - Det går rett og slett ikke an

Det at kroatiske Ana Debelic er tatt ut som linjespiller på laget, har fått mange til å riste på hodet. Grunnen til det er at Norges Kari Brattset Dale storspilte gjennom hele EM og flere ganger ble trukket fram som verdens beste på streken.

- Det går ikke. Det går rett og slett ikke an, sier ekspert Bent Nyegaard til dansk TV 2.

Også Danmarks tidligere landslagstrener Klavs Bruun Jørgensen mener valget av linjespiller av Det europeiske håndballforbundet vekker oppsikt.

- Jeg tror vi alle er enige om at det er to helt ulike nivåer på Brattset og Debelic. Vi snakker flere kilometer forskjell, sier han om saken til dansk TV 2.

Debelic og Kroatia imponerte stort under årets EM og ble den store overraskelsen med sin bronsemedalje. Hun scoret 19 mål i løpet av turneringen.

Brattset på sin side var helt sentral for det norske laget som vant EM. Hun nettet totalt 23 ganger og var en sentral skikkelse både offensivt og defensivt.

Peter Bruun Jørgensen, som er bror til allerede nevnte Klavs, har fulgt Kroatia tett gjennom mesterskapet og latt seg imponere av Ana Debelic.

- Hun har utviklet seg under dette mesterskapet. Vi har snakket mye om Camila Micijevic, men Debelic har like mye av æren for Kroatias suksess. Hun har vært dyktig defensivt. Jeg synes ikke hun er flere kilometer bak Brattset, sier han.

Uenig med kantvalg

Det er imidlertid ikke bare valget av den kroatiske jenta på all star-laget som vekker oppsikt. Også valget av Jovanka Radicevic har fått noen til å stusse.

Tidligere landslagsspiller for Danmark, Lærke Møller, mener det var andre som hadde fortjent en plass på laget denne gangen.

- Jeg synes ikke hun har hatt sin beste turnering. Der hadde jeg nok helt klart valgt enten Trine Østergaard, Julija Managarova eller Carmen Martin. De tre hadde jeg valgt hundre ganger foran Radicevic, sier hun til dansk TV 2.

Hun får støtte av sine ekspertkolleager, som mener at hele all star-kåringen blir litt for useriøs.

- Dette er klassisk for slike kåringer, sier Klavs Bruun Jørgensen.

All star-laget ble satt sammen av et panel utvalgt av Det europeiske håndballforbundet, men også fansen har fått være med å påvirke med sine stemmer. Mens publikumstemmene har telt 40 prosent, har juryens valg telt 60 prosent.

Reagerte under herremesterskap

Dette er langt fra første gang denne type kåringer får hard medfart i etterkant av et mesterskap. Under EM for herrer i januar i år, kom TV3-ekspert Joachim Boldsen med en tirade mot den faste all star-kåringen.

Under herremesterskapet, reagerte dansken spesielt på at nominasjonene til laget ble offentliggjort allerede før semifinaler og finaler ble spilt.

- Det er jo helt sinnssykt. Det europeiske håndballforbundet, i likhet med Det internasjonale håndballforbundet, viser enda en gang at de ikke har styr på noe som helst ved å nominere innen semifinalene, og bronsefinale og finale, sier han.

- Det du kan risikere da er at en spiller scorer 15 mål i semifinale og finalen, men du kommer ikke med på all star-laget fordi det har de allerede nominert. Det er en katastrofe. Det all star-laget er så politisk at det ikke kan brukes til noe som helst.

