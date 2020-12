Kimberly Larsen kommer med juleoppfordring

- Jeg håper alle benytter julen til å strekke ut en hånd til de som man vet er mer alene.

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!

Kimberly Larsen (40), gründer og skuespilleren som spilte «Tause Tove» i Hotel Cæsar:

Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - Jeg arrangerer julaften hjemme hos meg, med en del av familien. Vi har delt oss i grupper for å følge retningslinjene om antall. Det blir pinnekjøtt, med et par tvister. At jeg putter chili i kålrabistappe er ikke nytt i år, men jeg har i tillegg tenkt å servere hjemmelagde tacolefser til. Taco-pinnekjøtt med spicy sauser er helt fantastisk! Det blir også servert pinnekjøtt på den «vanlige» måten, så det er noe for både de tradisjonelle og de eventyrlystne. Ellers håper jeg mormor sitter store deler av kvelden foran pianoet, så vi kan synge ustemte julesanger ved siden av.

Hva er ditt beste og verste juleminne? - Et veldig godt juleminne er fra da vi bodde i Thailand, og inviterte hele nabolaget på julaften med palmer pyntet som juletre. Vi serverte selvsagt pinnekjøtt, og det ble mottatt overraskende bra. Mitt aller vanskeligste juleminne er julen i fjor. En av mine nærmeste tok livet sitt. Sjokket fra i fjor sitter fortsatt dypt i kroppen, og savnet er minst like sterkt nå som da. I år skal jeg forsøke å kombinere de kontrastfylte følelsene. Jeg ønsker å skape en varm og hyggelig jul for familien min, som kan være et avbrekk fra isolasjonen vi alle har opplevd det siste året, samtidig som jeg skal kjenne på smerten, sorgen og savnet. Håpet er at dette lar seg kombinere. Jeg har gode mennesker rundt meg som lar meg være lei meg når jeg trenger det. Jeg vet hvor heldig jeg er, og tenker masse på de som føler seg ekstra alene i julen, de som er ekstra preget av ensomheten korona har skapt, de som har det så vanskelig i seg selv at de ikke lenger ønsker å leve, og de som sitter igjen med tomrommet. Så jeg håper alle benytter julen til å strekke ut en hånd til de som man vet er mer alene, invitere på en kaffe, gå en tur eller bare sende en SMS.

Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Nyttårsaften blir middag med venner. Alle lager det beste de vet, drikker god vin og planlegger nye gode minner. Vi startet en ny tradisjon i fjor, som jeg ønsker å ta med videre. Nyttårsforsetter besto av ting vi ønsket å bruke tid på i året som skulle komme. For oss var det en liste med 12 restauranter vi ikke hadde fått sjekket ut, og booket en av dem i måneden ut 2020. Nå ble det etterhvert stengt, så vi fikk ikke dratt på alle, men det var både gøy å planlegge samt gjennomføre. En gave som fortsatte å gi. Dette vil vi gjøre igjen i år.

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - Året alle mennesker i alle livssituasjoner i alle land opplevde den samme utfordringen og samme frykten, og dermed åpnet opp for, og krevde, en ny form for fellesskap og nytenkning.

Ditt største ønske for 2021? - At det vonde brukes til godt. At utfordringene har gjort oss sterkere, og at vi klarer å bygge opp igjen til noe enda bedre.

Hva er dine planer for det neste året? - I 2021 skal jeg fortsette å skalere selskapet mitt, skape arbeidsplasser og levere digitale løsninger som kan bidra til gjenoppbygging. Dette arbeidet gir meg mening, og jeg gleder meg stort over å kunne bidra til å demokratisere eierskap av data. Jeg håper også at jeg vil kunne være med på den kulturelle dugnaden, ved å spise masse ute, se masse kunstutstillinger og gå på masse konserter. Og så vil jeg klemme. Masse. Så fort det er mulig.

