Guri Melby: - Julen har fått en ny dimensjon

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ønsker seg hverdagen tilbake.

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!



Guri Melby (39), kunnskaps- og integreringsminister og partileder for Venstre:

Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - Jeg skal feire julaften hjemme i Oslo med familien min, samt barnas farfar og tante. Det blir tradisjonell jul med pinnekjøtt klokken 17, men klok av skade lar vi barna åpne de fleste gavene før middag, slik at de rekker å se ordentlig på alle gavene, og slik at vi får mer ro mens vi spiser. Så blir det romjulsbesøk til Trøndelag.

Hva er ditt beste og verste juleminne? - Gjennom hele oppveksten feira vi jul sammen med mormor og morfar, og den første jula etter at morfaren min døde var tøff, både fordi han ikke var der og fordi det var trist for alle, særlig mormor. Etter at jeg fikk barn selv, har jula fått en helt ny dimensjon, det å feire sammen med spente, entusiastiske og frydefulle unger overgår det aller meste.

Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Den feires også hjemme, med besøk av en vennefamilie såfremt alle holder seg friske. Trygt innenfor både regjeringens og Oslos smittevernregler!

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - Et intenst år der livet har blitt snudd opp ned på både godt og vondt.

Ditt største ønske for 2021? - At vaksinen gir effekt og at vi kan få tilbake hverdagen, og at vi får en valgkamp preget av de store utfordringene for vår tid: klima- og naturkrisa, hvordan vi skal gi alle barn frihet og like muligheter gjennom en god skole, og hvordan vi skal skape verdier i framtida.

Hva er dine planer for det neste året? - Som kunnskaps- og integreringsminister og Venstre-leder har jeg tenkt å jobbe med saker som både løser de store utfordringene og som gjør hverdagen enklere og bedre for folk. Fram mot valget i 2021 blir det helt sikkert mye reising og aktiviteter for å møte folk, få innspill og utvikle og synliggjøre Venstres politikk og beinhard jobbing for å vinne valget. Privat er målet å fortsatt få tid til å være sammen med ungene mine og være en viktig del av deres liv på tross av en travel jobb.

