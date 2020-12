Håper på en vanlig sommer.

KONGENS GATE (Nettavisen): Det muterte viruset i Storbritannia, julefeiring og den relanserte Smittestopp-appen var blant temaene på dagens pressekonferanse.

– Vi ser fram mot, og håper på, en sommer der hverdagen er omtrent som den pleide å være før vi stengte landet i mars, men det er en lang vei dit, og mye kan skje underveis, det viser de siste dagene, sier Høie på dagens pressekonferanse.

Tidligere mandag stanset regjeringen innreiser fra Storbritannia.

– Det nye viruset ser ut til å være 70 prosent mer smittsomt enn det opprinnelige. Det gjør oss ikke mer alvorlig syke, men det smitter lettere, sier han.

Han sier at den tilnærmede normale julefeiringen i Norge ikke er mulig andre steder, som for eksempel i Storbritannia. For å unngå en ny smittebølge her til lands når det nye året starter er det viktig at man følger de viktigste smittevernrådene, sier Høie.

Vaksine

– Vaksineringen vil ta tid, sier Høie, og legger til at man håper at et flertall av risikogruppene kan bli vaksinert innen påske.

Første leveranse av Pfizer-vaksinen kan komme til Norge 2. juledag, sier Høie, hvis den blir godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det er ventet at dette kan skje allerede i løpet av mandagen.

Guldvog sier man må ta høyde for at det muterte viruset fra Storbritannia allerede kan befinne seg i en rekke andre europeiske land, også Norge.

– Jeg må innrømme at jeg er bekymret for den situasjonen vi er i, sier han.

Smittestopp-appen

– Den nye Smittestopp-appen er helt ny, sier assisterende direktør ved FHI, Gun Peggy Knudsen.

Den bruker mindre batteri, og verken andre brukere eller myndigheter har tilgang til å vite hvem du er.

– Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Hvis du har testet positivt, oppgir du selv dette i appen. Dette er frivillig, og det er ingen som kan se at det er du som har oppgitt smitte, opplyser helsenorge.no.

Hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke.

