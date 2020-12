Elendige nyheter gir sjokkfall for den norske kronen

Dårlig nytt fra flere hold gjør at kronekursen svekker seg markant.

Kronekursen har den svakeste dagen på mange måneder mandag, og opplever et ekte sjokkfall på første dagen i juleuken.

En euro er nå verdt 10,73, det svakeste siden starten av måneden. Så sent som på fredag lå kronen på sitt sterkeste på tre måneder.

Uvanlig

Strateg Ole Haakon Eek-Nilsen i Nordea Markets bekrefter at vi ser et uvanlig kraftig fall i løpet av én dag.

- Kronesvekkelsen er på høyde med det som skjedde i oktober og september, men da skjedde svekkelsen over en lengre periode. Nå skjer den samme nedgangen i løpet av en dag, sier han til Nettavisen.

Det er en lang rekke elendige nyheter som driver sjokkfallet.

Det skyldes en kraftig svekket oljepris, som er ned fem prosent, samtidig som Oslo Børs faller tre prosent. Også andre børser er kraftig ned, noe som er negativt for kronen. Det kraftige fallet kommer etter at fredagen var preget av rekorder i finansmarkedet, der blant annet Oslo Børs nådde sitt høyeste nivå noensinne.

Mutasjon

Det er imidlertid en annen dårlig nyhet som er bakenforliggende for alle de andre fallet på fina.

- Både børs og oljepris drives av utsikter til økt virus-lockdown, spesielt i Storbritannia. Vi har dessuten lenge hatt god stemning og mye optimisme, så det er ikke overraskende at det kommer et korreksjon etter en periode med god stemning siden oktober, sier Eek-Nielsen til Nettavisen.

I Storbritannia er nemlig julen «avlyst» etter et stort utbrudd av en mutert og mye mer smittsom versjon av koronavisuet. Det har ført til at de aller fleste land har stengt for flygninger fra Storbritannia.

- At du stenger hele landet er uvanlig og det skaper bekymring rundt ting som matforsyning. Det liker ikke finansmarkedene, spesielt når du får Brexit på toppen. Det er ikke noen bra miks, sier Eek-Nielsen.

