Liten bjørn og stor lutefisker fyller søtti

Hva hadde det årlige lutefiskselskapet for nordmenn i Berlin vært uten egen musikalsk direktør? I dag fyller Lillebjørn Nilsen 70 år – og vi andre lutefiskere jubler begeistret og klapper henrykt.

Jeg har vage forestillinger om at Lillebjørns første lutefiskselskap – for bortimot 20 år siden - i «Berliner Logen Jahn Ottos Minde» skyldtes en tilfeldighet.

NRK-legenden Jahn Otto Johansen og jeg skulle møtes for å snakke om de siste detaljene foran aftenens store arrangement med over 120 til bords – deriblant ikke så få med slips.

På utestedet Zwiebelfisch fantes det medisin mot lampefeber. Og ved nabobordet satt det en fyr som drev med det samme som oss. Gjensynsgleden var stor da Jahn Otto oppdaget Lillebjørn – og omvendt. Så det endte med at også trubaduren ble med på fiskeselskapet og at ingen av oss lenger var det minste nervøse ved ankomsten til Jules Verne.

Siden har Lillebjørn vært en trofast lutefisker – og kunstnerisk bidragsyter. (Hvem kan la være å få panikk ved tanken på Lille Bjørn som – på seljefløyte - akkompagnerer Dag Solstads variant av Musevisa på tysk?)

En gang Lillebjørn kom slepende på ei hardingfele, lot han instrumentkassa bli liggende på bordet bak baren. Huskatta Zappa kom spaserende, utstøtte et skrik, bykset opp på kassa – og ble liggende der. Nåde den som måtte prøve å flytte på dyret. Vi utviklet i løpet av aftenen en teori om at det kunne være strenger av katte-tarmer på fela – og at Zappa gjenkjente lukta av sin egen bestemor eller oldemor.

Det skjer nå og da at Herr Nilsen gir spontane konserter på Zwiebelfisch til hele hytta koker. Selv de sureste drankerne i det innerste hjørnet, syns det er gøy når den lille mannen med den store fela spiller til nordmennene danser på bordet i det som kalles «barneværelset». Eller når 60 slitne lutefiskere sitter etter midnatt og brøler på tanta til Beate.

Utestedet Zwiebelfisch (Løkfisken på norsk) holder på å gjenoppstå fra asken etter en brann, og det skulle ikke undre meg om Nilsen vil være en av profilene som får portrettet sitt hengt opp i glass og ramme.

Den berlinske feiringen av den nybakte 70-åringen må vente til norske og tyskboende risikogrupper tør å møtes igjen – men senest under neste års lutefiskselskap blir det lagt opp til heftige markeringer av dagens store begivenhet.

For han må bare ikke tro at vi lar ham slippe unna med en digital fest på nettet.

