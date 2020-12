Etter sitt første år i Norge ble Zinckernagel kalt inn på Glimt-trenerens kontor. Der fikk han klar beskjed: - De mente det helt seriøst

Bodø/Glimts danske stjerne har dominert stort for Eliteseriens suverene seriemester. Nå snakker han ut om sin eventyrlige sesong og drømmene for fremtiden.

BODØ/ASPMYRA (Nettavisen): 2020 har vært et spesielt år på flere måter. En verdensomspennende pandemi har rammet alle samfunnslag over hele kloden. Hverdagen har på mange måter blitt satt litt på pause, selv om alle gjør sitt beste for å holde hjulene i gang.

Pause ble det også for norsk fotball tidligere i år. Den planlagte seriestarten i mars ble avlyst, klubbene måtte gjennom en utvidet oppkjøring, før Eliteserien endelig kom i gang i midten av juni.

Rundt om i Fotball-Norge kom det rapporter om at det var et lag som ikke lot korona påvirke hverdagen. I Bodø forberedte nemlig Glimt seg på det som etterhvert skulle bli en historisk sesong for gultrøyene.

Nettavisen har tatt turen til Bodø og Aspmyra for en lengre prat med seriemesterens danske angrepsstjerne.

- Det har vært en helt vill sesong fra første runde. Vi har spilt så godt og det har gjort det enkelt for enkeltspillere å prestere. Det er en superfin reise og forhåpentligvis får jeg snart satt meg ned og nyte litt. Det blir deilig med litt ferie, sier Philip Zinckernagel til Nettavisen om året som har gått.

Dansken har nettopp mottatt det synlige beviset på at han er kåret til årets spiller av Nettavisen. Han er stolt og ydmyk over utmerkelsen.

- Hva tenker du om å bli kåret til årets spiller av Nettavisen?

- Jeg er veldig glad og veldig stolt. Jeg har fått denne veldig fine prisen, det setter jeg utrolig pris på, takker han ydmykt.

Video: Se intervju med Zinckernagel øverst i saken! (intervjuet ble gjort før siste seriekamp)



- En superfin reise

Zinckernagel tar rommet med sin sedvanlige tilbakelente og ubekymrede stil. Nylig fylte han 26 år og året han legger bak seg har i stor grad vært preget av utrolige prestasjoner på fotballbanen. På bare et halvt år har det skjedd enorme ting for han selv personlig, og Bodø/Glimt som fotballklubb.

- Hva synes du selv om din egen sesong?

- Jeg tenker at det har vært en fantastisk sesong for meg og laget. Et stort år som har gått veldig fort, oppsummerer han kort.

Der andre kanskje ville blitt mette på den enorme suksessen med blant annet 81 poeng, 103 scorede mål og kun ett tap på 30 kamper, mener dansken at nøkkelen til suksess kanskje ligger holdningen til folket i og rundt Bodø/Glimt.

- Vi har ikke snakket så mye om det vi har opplevd. Vi har hatt fokus på å ta en kamp av gangen og det er nok noe av nøkkelen til vår suksess. Vi har holdt beina på jorden, vært konsentrert og jaktet disse rekordene. Det har blitt helt vilt.

Der andre klubber som har vunnet titler tidligere kanskje ville ha satt på håndbrekket, endret ikke Bodø/Glimt på noe som helst, etter at de sikret gullet borte mot Strømsgodset med fem seriekamper igjen.

- Nei, vi har gjort akkurat det samme og trent like hardt på samme måte. Det har vært noen uker der vi spillerne har tenkt vårt. Men det er jo litt av nøkkelen fra trenerteamet, at de har presset oss og har satt høye krav, selv etter vi tok tittelen. De er sultne på å levere og prestere. De ønsket å se om vi kunne få en enda bedre prestasjon, det har gjort at vi nærmest har spilt enda bedre etter gullet var sikret, forklarer han.

Zinckernagel forteller om «noen heftige dager» etter at gullet ble sikret i Drammen. Allikevel var Kjetil Knutsen akkurat den samme personen da spillerne møtte til trening etter noen dagers feiring.

Måten de arbeider på og evnen til å nullstille er kanskje det som gjør Bodø-klubben unik. At større klubber som for eksempel Molde og Rosenborg ville gjort det på lignende vis stiller Zinckernagel seg tvilende til.

- Nei, jeg tror de hadde sluppet skuldrene ned og tatt det med ro. Kanskje brukt noen yngre spillere. I vårt tilfelle har hele sesongen vært historisk og vi har hatt noen rekorder vi har ønsket å slå, så vi har holdt fast i det samme laget, spillegleden og sulten. Vi har virkelig gjort alt for å få maksimalt ut av sesongen. Det er kanskje litt atypisk, sier han.

Vanvittig sesong

Etter en utrolig imponerende sesong for den suverene seriemesteren, med 19 scoringer og 18 målgivende pasninger, er han seriens desiderte poengkonge med 44 målpoeng på 28 kamper.

Det hadde kanskje ikke vært noe å si på om han hadde notert seg for enda flere målpoeng, tatt i betraktning alle sjansene han har skapt.

Statistikken taler for seg selv og Zinckernagel er seriens beste spiller i en liga der mange har prestert på et svært høyt nivå. En hel rekke klubber rundt om i verden har følgelig notert seg navnet til den 26 år gamle dansken, som sitter på en utgående kontrakt.

Les mer - Mjøndalen er altoppslukende, til min forlovedes store bekymring. Jeg har egentlig ikke noe ordentlig liv utenom dette

2020 kan fort være det siste norsk fotball har fått se av Philip Aksel Frigast Zinckernagel.

- Når jeg har levert på det nivået jeg har gjort så gir det mening at jeg får mye oppmerksomhet. Jeg har selv følt at jeg har nivået hele veien, men at jeg skulle ha så mange målpoeng, det kunne jeg ikke forestilt meg, innrømmer den offensive virtuosen.

Alvorsprat etter tung start

I det han mimrer tilbake på den utrolige sesongen han akkurat har lagt bak seg, dukker det også opp minner om ikke fullt så glade dager. Selv om Zinckernagel har vært på alles lepper i 2020, var det ingen garanti for at dansken skulle vise det nivået han har gjort i år.

Etter overgangen fra Sønderjyske i 2018 tok han en viktig rolle for et nyopprykket Glimt-lag som endte på 11. plass. 22 kamper fra start i en mer tilbaketrukket rolle som indreløper, ble fasit etter hans første sesong i Norge. Så skjedde det noe.

Året endte med en stygg skade.

- Den første sesongen spilte jeg egentlig mest indreløper. Jeg hadde en god sesong og var blant våre beste spillere, men så brakk jeg ankelen og fikk et lengre avbrekk. Jeg kom først i toppform på slutten av forrige sesong. De som har fulgt Glimt har nok sett det, men det er nok først i år jeg virkelig har begynt å skinne, forklarer han.

Les mer Disse vinner Nettavisen-prisen 2020

Han trekker frem en et møte som på mange måter skulle definere hans videre karriere.

En samtale med Kjetil Knutsen og resten av trenerteamet, etter sin første sesong, står frem som et slags vendepunkt. Dansken hadde akkurat vært gjennom en operasjon etter et bruddet i ankelen.

- Vi snakket sammen og de sa til meg at om jeg virkelig vil, så kan jeg bli den beste spilleren i Eliteserien. De mente det helt seriøst. Tilliten har hele tiden vært der fra dem og de har hatt veldig troen på det. Det gikk jo fint, sier han med et smil, vel vitende om at støtten fra Knutsen, Aasmund Bjørkan, Morten Kalvenes og resten av teamet på Aspmyra har gitt han tilliten han trengte for å få ut sitt fulle potensial.

Han er han nå ferdig med sin tredje sesong i den gule drakten. Zinckernagel har vist stadig bedre form, men det er altså først i 2020 han virkelig har slått ut i full blomst.

Der spillere som Amor Layouni, Håkon Evjen og Jens Petter Hauge tidligere har stjålet de største overskriftene i hans tid i klubben, har ting spesielt endret seg den siste halvdelen av årets sesong.

Zinckernagel ønsker å hylle treneren for måten han har hjulpet hans karriere på.

- Vi har et virkelig godt forhold. Han er uten tvil en av de beste, om ikke den beste treneren jeg har hatt. Vi har et elsk-hat-forhold hvor han stiller høye krav og presser meg på trening for å tenne en gnist inni meg, noe som har gjort at jeg har utviklet meg. Det er selvfølgelig en stor ære til Kjetil og de andre rundt laget for tilliten, men også måten de behandler meg på. Han er den treneren som har stilt høyest krav til meg, sier han ærlig om bergenseren som nylig forlenget sin kontrakt på Aspmyra.

- Den viljen han har til å være på og sette krav hver dag er unik. Han slår i bordet om vi har hatt en halvdårlig trening. Det har jeg ikke opplevd før. I Danmark trener vi ikke like hardt, der er det er litt roligere og mer taktisk. Treningskulturen her er annerledes og er noe nye spillere som kommer hit må vende seg til.

Les mer Sahraoui hylles etter Vålerengas første medalje på ti år : - Har vært hard mot meg selv

Ser en stor forskjell fra Norge og Danmark

Nettopp kulturforskjellene fra hjemlandet til det han opplever her lenger nord, er noe han selv også har fått kjenne på.

Zinckernagel er født og oppvokst i København. Den danske hovedstaden kan by på det meste av underholdning, mote og urbant byliv. Hvordan var det egentlig for en ung danske å forlate det vante hjemme i den europeiske metropolen, til fordel for en liten nord-norsk småby?

- Det var en stor forandring og det tok litt tid å bli vant til det. På den annen side så er det noe jeg valgte på grunn av fotballen, jeg var innstilt på at det kunne være noen utfordringer underveis. Derfor var det litt enklere. Nå har jeg bygget mange gode relasjoner i og rundt klubben, så jeg kommer helt sikkert tilbake til Bodø på ferie på et tidspunkt. Kanskje jeg kjøper en hytte i nærheten etter karrieren, sier han med et smil.

Det siste året har han også fått følge av flere landsmenn i Bodø. Sammy Skytte og Kasper Junker ble hentet til klubben før inneværende sesong. Førstnevnte forlot klubben igjen i sommer. Junker derimot har i likhet med Zinckernagel opplevd enorm suksess på banen.

Les mer Glimt-spiss mister hele 2021-sesongen med skade

De to danskene ble attpåtil samboere i Bodø. Suksessen har ikke gått upåaktet i hjemlandet.

- Både jeg og Kasper har fått en del mer oppmerksomhet i Danmark etter dette året. Oppfattelsen har helt klart endret seg av oss og folk har begynt å få øynene opp for at norsk fotball ikke er så dårlig som de har trodd. Danskene er litt for raske med å stemple og avskrive spillere, er hans klare beskjed.

Deretter sier Zinckernagel noe interessant.

Han har nemlig dannet seg en oppfattelse av norsk fotball de siste årene. Han gir klart uttrykk for at han mener at klubber i Norge «tørr» mer. Han mener de tar større sjanser på overgangsmarkedet, enn det han for eksempel har sett i hjemlandet tidligere.

Han trekker frem et eksempel.

- Jeg føler at norske klubber ikke er redde for å ta en spiller fra lavere divisjoner. De er ikke redde for å hente en spiller med litt personlighet. Det er plass til flere typer i Norge enn i Danmark, synes jeg. Man blir fort stemplet om man er litt annerledes. I Norge er det plass til å være spesiell. Jeg opplever at janteloven nok er enda sterkere i Danmark enn her, forklarer han med innlevelse i stemmen.

«Milano-opplevelsen»

Annerledes har også Bodø/Glimts sesong vært. I sommer fikk laget virkelig vist seg frem på den internasjonale scenen i kvalifiseringen til Europa League. Kampen mot den italienske giganten AC Milan på San Siro ble på mange måter et vendepunkt for hele klubben.

Historiene er mange om Glimt-spillere som gjorde seg mer og mer attraktive for klubber på kontinentet etter imponerende innsats i Italia. Nærmest hele laget presterte på høyt nivå i 3-2-tapet i Milano.

Kun kort tid senere ble også Jens Petter Hauge kjøpt av storklubben, i det som var noen surrealistiske dager for normalt tilbakeholdne nordlendinger.

- Underveis var det mye spenning og mange inntrykk. I etterkant var man takknemlig for opplevelsen. Jens Petter spilte også en god kamp og ble solgt, at han gjør det bra i Italia er også fint for alle oss andre, forklarer Zinckernagel.

Hauges suksess har på mange måter åpnet allerede innslåtte dører ytterligere.

- Jeg tror at det vil hjelpe meg og de andre spillerne her. Folk var kanskje litt i tvil på hvor nivået vårt virkelig er, men kampen viste at man ikke nødvendigvis trenger å være så nervøse for å ta en spiller direkte fra Norge til en stor liga.

Selv fikk han målt seg med det som for øyeblikket er en av Europas beste venstrebacker. Theo Hernandez hadde fått oppgaven med å stoppe Glimts kantspiller.

- Det var kjempegøy å måle seg med en av de beste backene som finnes. Jeg fikk utfordret han litt på farten, så det er fint å få bekreftet at man kan være med på det nivået. Samtidig merket man hvor gode de er på å stenge rom og jeg ble jo nesten ikke brukt i hele den første omgangen. Det er forskjellen på nivået der ute og her hjemme. Lagene er utrolig gode på å stenge spesifikke rom, de er smarte taktisk.

Les mer Ingen har så god innsikt som Fabrizio Romano - nå deler han eksklusivt: - Vi er overbevist om at han er fremtiden

Han er klar på at han ikke fikk vist sitt fulle register mot de rød-svarte.

- Det irriterer meg alltid når man ikke blir så involvert som man ønsker. I ettertid var det litt irriterende at de lykkes så godt med å stenge de rommene. Det hadde vært gøy å få litt flere utfordringer, sier han før han påpeker at landsmann Simon Kjær i AC Milan var raskt borte til han etter kampen var over.

- Jeg snakket litt med Kjær etter kampen. Han var imponert og synes vi gjorde det veldig bra. Jeg tenkte at det var fint å høre at han synes det. Det fikk meg også til å tenke at det er dit man vil selv, sier han ærlig.

Om fremtiden: - Et vanskelig valg

Sesongen er over, juleferien er godt i gang og Bodø/Glimts store stjerne har tatt turen hjem til København for å lade batteriene.

Men det «alle» snakker om nå er: Hvor går ferden videre?

- Jeg får mange telefoner og meldinger fra agenter og fans rundt omkring. Instagram har vært ganske varm, men man skal ta det hele med en klype salt. De tyrkiske fotballsupporterne er gale, de er overalt. De kontakter familie og venner. Jeg har sikkert sett 10-15 Youtube-videoer med nyhetsinnslag om meg. Jeg og min agent bruker ikke så mye tid på det, sier han tydelig.

Les mer Philip Zinckernagel sikret gullet for Glimt. Nå varsler han avgjørelse om fremtiden: - Må se hva som skjer de neste dagene

Allikevel innrømmer han at han har noen krevende dager liggende foran seg

- Det er et vanskelig valg. Jeg har sagt det så mange ganger. Jeg liker Italia og Spania, men det er også to land som er ganske vanskelig å komme inn i. Jeg må komme et sted der jeg får spille. Det har vært masse interesse fra Spania, også litt fra Italia i det siste.

En ting har han uansett lært seg i løpet av karrieren. Stikkordet er «tålmodighet».

- Det er klubber i Spania som har kjempeproblemer på grunn av økonomien. Korona har rammet dem hardt, men det er helt klart noen klubber som skal selge noen dyre spillere. Det kan igjen åpne noen dører for meg, men så er spørsmålet hvor tålmodig jeg ønsker å være. Vil jeg vente eller ta et tilbud fra noen av de klubbene som står klare nå. Inntil videre har det kun blitt bedre muligheter jo lengre jeg har ventet, det er en vanskelig balansegang. Det er ikke en bestemt vei som er den riktige, avslutter han.

Noe er uansett sikkert. Årets spiller i Eliteserien vil ikke ha noen problemer med å finne seg en god arbeidsgiver fra og med 2021.

