Høie: – Smittestoppappen kommer ikke for sent

Helseminister Bent Høie (H) forsvarer at den nye smittestoppappen ikke kommer før nå.

– Den nye smittesporingsappen kommer slett ikke for sent, sa Høie på dagens pressekonferanse.

Han viste til at vaksineringen vil ta tid og understreker at man trenger gode verktøy for å stoppe og hindre smitte.

