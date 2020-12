Pandemien som stjal jula

Kanskje handler vår motvilje mot å avlyse jula mer om når den feires, enn hva den inneholder?

Et år har 365 dager. 365 ulike dager, alle med sin historie, sitt særpreg, sine minner. Dette er dagene som lenker sammen våre liv, dagene som til slutt har gjort oss ett år eldre. Slik sett har de alle samme verdi, for brytes lenken på bare ett sted er livet over.

Likevel er det ingen tvil om at noen dager betyr mer enn andre. Dagen vi er født betyr noe ekstra for hver enkelt av oss, dagen vi gifter oss, får våre barn.

Andre dager betyr noe for oss alle, eller i hvert fall de fleste av oss. Nasjonaldagen bygger fellesskap i et land, nyttårsaften i hele verden.

Det er likevel få dager som har fått så stor betydning som dagene i jula. I hvert fall for de av oss som bor i den kristne del av verden.

Og det har merkelig nok relativt lite med akkurat kristendommen å gjøre. Rent teologisk er det nemlig ingen tvil om at påsken er den klart viktigste kristne høytiden.

Det var da Jesus sto opp fra de døde og bekreftet sin guddommelighet, selve grunnlaget for troen. Og pinsen er kirkens fødselsdag, det var da grunnlaget for kristen forkynnelse ble lagt.

Slik ble da også de kristne høytider rangert helt opp til vår tid. Jula var definert som den tredje viktigste i den kristne kalender, og ble primært markert som religiøs høytid. Puritanerne var til og med så skeptiske til jula at de forbød den mens de satt med makta i England på 1600-tallet.

Årets jul er på mange måter også blitt forbudt.

I hvert fall anbefales vi sterkt å avstå fra den tradisjonelle feiringa. Enten det handler om familiejula med varme sammenkomster rundt god mat og pyntet tre. Eller vennefesten andre juledag, med god drikke og mange klemmer.

Helst skal vi åpne våre julegaver i enerom, og møtes via zoom. Slik lyder rådet fra såvel smittevernmyndigheter og politikere. Og ikke bare i Norge.

Tyskland forbundskansler Angela Merkel er ikke akkurat kjent for sine følelsesutbrudd, men da hun for noen uker siden ba tyskerne avlyse årets julefeiring var det med gråt i stemmen: «Det gjør meg ondt av hele mitt hjerte», sa Merkel, «for jeg vet hvor mye kjærlighet det ligger i å sette opp gløggboder og vaffelboder». «Men hvis det ender med å bli den siste jul med våre besteforeldre, så har vi gjort noe forferdelig galt», bønnfalt hun sitt folk.

Lite tyder på at Angela, eller Erna for den saks skyld, får det som de vil.

Amerikanerne fikk samme advarsel før årets Thanksgiving, men få fulgte rådet om å holde seg hjemme. Resultatet ble en eksplosjon i antall nye tilfeller, og stadig høyere dødstall.

Nå har USA en leder som stort sett har ignorert koronapandemien, men det forklarer ikke alt. Vi mennesker synes mer generelt å ha vansker for å velge bort kortsiktig glede mot langsiktig gevinst.

Det viser en rekke sosialpsykologiske eksperimenter: Heller én sjokoladebit i dag, enn ti om et år.

Derfor hjelper det ikke at en vaksine er like om hjørnet, og gjør at årets jul høyst sannsynlig vil bli den eneste vi må stå over på mange tiår: Vi vil ha vår julekos, og vi vil ha den nå!

Det er på en måte litt merkelig. Jula er jo ikke den første høytid som er blitt rammet av pandemien. Påska ble stort sett avlyst, og få reagerte - bortsett fra de som ikke fikk dratt på hytta.

17. mai foregikk stort sett på TV, mange av oss måtte endre ferieplaner på grunn av korona. Få likte det heller, men vi bannet i pose og gjorde stort sett som vi hadde fått beskjed om.

Selv er jeg ikke noe utpreget julemenneske, men har registrert at for svært mange andre er dette en høytid helt uten like i løpet av et år.

Dette til tross for at den moderne julefeiring nettopp er moderne. Juletreet kom på slutten av 1800-talet, og julegaver ble ikke vanlig blant folk flest før i mellomkrigstida.

Så kanskje handler vår uvilje mot å avlyse jula mer om når den feires, enn hva den inneholder?

Dette skrives på årets aller mørkeste dag. Den har vi mennesker alltid markert; tidspunktet da alt snur og vi igjen går mot lysere tider. Og sjelden har vel mørket vært mer ugjennomtrengelig enn nå.

Mye av kristendommen suksess skyldes at den fra starten av tilpasset seg tidligere trossystemer.

Kirker ble bygget på toppen av gamle templer, og Jesu´ fødsel ble lagt tett opptil tiden for det eldgamle juleblotet, en hedensk offerfest som fant sted ved første fullmåne etter vintersolverv.

Så det å forby julefesten - direkte eller indirekte - blir antakelig et slag i lufta denne gang også.

Da de engelske puritanerne forbød jula i 1647 førte det til opptøyer, og i flere uker var Canterbury okkupert av juletilhengere som pyntet byen med kristtorn. Og da puritanerne ble fordrevet fra makta 13 år senere av kong Charles ble det feire med dikt:

«Now thanks to God for Charles return,

Whose absence made old Christmas mourn».

Slik ære tilfaller neppe Bent Høie, eller Angela Merkel. Men vi bør alle være forberedt på en ny smittetopp i januar. Enten vi har feiret jul eller ikke.

For det lyktes som kjent ikke Grinchen å stjele jula, og pandemien får det neppe til den heller.

