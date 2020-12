Virusmutasjon kan øke R med 0,4

Foreløpige beregninger fra Storbritannia tyder på at smittetallet R kan øke med 0,4 hvis den nye virusmutasjonen begynner å spre seg.

Endringen virker kanskje liten. Men den kan utgjøre et hav av forskjell.

Stiger R-tallet til et nivå over 1,0, vil smitten nemlig begynne å øke i samfunnet. R-tallet viser hvor mange nye personer hver smittede i snitt sprer viruset videre til.

– Ligger man for eksempel på 0,8, og dette viruset overtar arenaen, så vil man altså komme opp på 1,2, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er klart at det er utfordrende med et virus som er så smittsomt. Du må ha mye strengere tiltak, sier han.

I forrige uke meldte FHI at R-tallet i Norge hadde steget fra 0,9 til 1,1. Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre viruset videre til 110 nye.

Den nye virusmutasjonen fra Storbritannia er så langt ikke på vist i Norge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror situasjonen i Norge vil bli mye mer krevende hvis den nye varianten får fotfeste her i landet.

– Det var perioder i vår hvor vi hadde et R-tall som lå under 0,5. Hvis det viser seg at smittbarheten er så mye høyere, så må vi sannsynligvis inn med enda kraftigere tiltak for å ha et R-tall som ligger under 1,0, sier Guldvog til NTB.

