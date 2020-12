Sverige stenger dørene for to land: - Vi kommer med en del tøffe beskjeder

Svenskene strammer inn etter at det har blitt oppdaget spredning av en ny virusmutasjon.

Se video øverst: Utenriksminister Ann Linde kom med det tøffe budskapet til svensker i disse landene.

- Vi kommer med en del tøffe beskjeder. For noen vil det innebære at man ikke får treffe familie til jul, men vi gjør det her for at vi skal håndtere en svært anstrengt situasjon. Derfor blir det innreiseforbud fra Storbritannia, men svenske statsborgere blir ikke berørt av dette, sa innenriksminister Mikael Damberg.

Utenriksminister Ann Linde la til at innreiseforbudet gjelder i 48 timer i første omgang fra Storbritannia.

- Alle svensker i Storbritannia bør henvende seg til ambassaden i landet for mer informasjon, sa hun videre.

48 timer

På spørsmål på hvorfor forbudet «bare» gjelder i 48 timer, sa Linde følgende til pressen:

- Det får store konsekvenser for de som har tenkt å reise hjem. Vi gjør det under en begrenset tid, så er vi på samme nivå som resten av EU, var svaret til utenriksministeren.

- Dette er den europeiske holdningen, fortalte innenriksminister Mikael Damberg.

- Test dere

Folkhälsomyndighetens leder Johan Carlson kom med en klar oppfordring til alle svensker som har reist fra Storbritannia de siste dagene.

- Alle som har reist fra Storbritannia fra og med 12. desember, oppfordres til å teste seg for covid-19, sa Carlson.

- Alle skal også sette seg i hjemmekarantene i sju dager, la han til.

Carlson ble spurt om hvorfor Sverige ikke har obligatorisk testing på flyplassene, og han var klar på at det ikke er noe de vil anbefale på nåværende tidspunkt.

- Det er viktig at at man tester seg på sitt hjemsted, slik at man blir registrert i systemet og kan få regler på hvordan man skal forholde seg, svarte lederen i Folkhälsomyndigheten.

Grensen til Danmark

Stefan Löfvens regjering kommer til å stenge for innreise fra Danmark til Sverige på grunn av spredning av en ny virusmutasjon, erfarer avisa Expressen.

- Derfor blir grensen også stengt til Danmark, og dette gjelder fra og med midnatt, sa Damberg på pressekonferansen.

Ifølge avisas kilder kommer grensestengingen til å bli bekreftet på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Søndag varslet Sveriges innenriksminister Mikael Damberg at det blir innført innreiseforbud fra Storbritannia, også det på grunn av frykt for spredning av en mer smittsom koronavariant. (©NTB)

