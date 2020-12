Vaksinert sykepleier sjokkert over kollegaer: - Det er jo helt vanvittig

- Dette er sykepleiere som jobber med mennesker som dør av koronaviruset hver dag.

NEW YORK (Nettavisen): - Vi visste vaksinen skulle komme, men ante ikke at den skulle komme så fort, sier norske Kari Boym (49) til Nettavisen.

Hun er sykepleier ved St. Joseph Medical Center i Tacoma, Washington, og ble fredag forrige uke en av de første i USA som ble vaksinert for koronaviruset.

- Jeg slengte meg på med en gang

- Da vi fikk tilbudet slengte jeg meg på med en gang. Nå begynner jeg å grine. Det var helt vanvittig, vi ble helt sånn «yeah», sier Boym, som har jobbet som sykepleier i USA i 15 år.

Hun jobber på nevrologisk avdeling et sykehus i Pierce County, et fylke i den amerikanske delstaten Washington med rundt 900.000 innbyggere. Selv om hun jobber på nevrologisk avdeling, settes hun ofte til å håndtere koronapasienter.

I Pierce County er over 5000 personer blitt smittet de siste to ukene, og totalt er nå 22.848 personer smittet og 275 personer er døde i fylket. Her er det nå 557.5 smittede per 100.000 de siste to ukene, mens tilsvarende tall i Norge ligger på rundt 100.

I USA er tallene sjokkerende høye, med over 18 millioner smittede og 319.000 dødsfall.

Sjokkert over sine kolleger

Boym er nå svært glad over at hun endelig er blitt vaksinert, men hun er også sjokkert over mange av sine kolleger, som har valgt å ikke vaksinere seg.

- Jeg forstår det ikke. De sier de vil være forsøksdyr, og dessuten så bli jo ikke de syke av covid. Det er jo helt vanvittig, dette er mennesker som jobber med mennesker som dør av covid hver eneste dag, sier hun til Nettavisen.

- De sier at de er redde for bivirkningene, at dette har gått for fort. Og så er det noe med det at de skal ikke ha noen som sier at de må gjøre noe. De skal ha et valg, det er det viktigste. De kan gjerne ta vaksinen, men hvis noen sier de skal ta den, så vil de ikke ta den, sier Boym - som likevel presiserer at de fleste av sykepleierne har valgt å la seg vaksinere.

Mange skeptikere i USA

I USAs er det svært mange som er skeptiske til vaksinen, og skepsisen er høyest blant den svarte befolkningen.

En studie publisert i begynnelsen av desember, viste at bare 42 prosent av svarte amerikanerne vurderte å ta vaksinen.

For de spansktalende var tallet 63 prosent, mens tallet for den hvite voksne befolkningen var på 61 prosent. Blant engelsktalende asiatiske amerikanerne var det hele 83 prosent som sa de ville ta vaksinen.

En undersøkelse publisert i Tampa Bay Times i Florida nylig, viser at skepsisen Kari Boym uttaler seg om blant helsepersonell, på langt nær er unik i USA.

I undersøkelsen i Tampa, som ble foretatt blant 1380 ambulansepersonell og akuttmedisinske teknikere som jobber for fylkets brannvesen og ambulanseselskap, fortalte hele 549 av dem, eller rundt 40 prosent, at de ikke ville ta vaksinen. Ytterligere 28 prosent, eller 385 personer, sa at de ikke hadde bestemt seg.

- Det betyr at antallet som ønsker vaksinen - 32 prosent, eller 446 personer - var i mindretall, skriver avisen.

En lege i Houston i Texas, Joseph Varon ved United Memorial Medical Center, sier til NPR at mer enn halvparten av deres sykepleiere ikke vil ta den nye vaksinen, og sier at dette er «politisk motivert».

- Hovedgrunnen til at de fleste av folkene mine ikke vil ta vaksinen, er politisk motivert, sier han til NPR.

- Ble litt «gørr» i kroppen

Selv tok Kari Boym vaksinen før helgen og hun opplevde ikke stor bivirkninger.

- Jeg fikk vaksinen på fredag klokken 07. Så dro jeg hjem, tok på meg joggesko, og gikk noen kilometer i skogen like ved. Deretter gikk jeg hjem. Jeg kjente halvveis gjennom turen at jeg ble litt «gørr» i kroppen, og at jeg ikke var så full av energi som jeg vanligvis pleier å være, men neste dag var jeg like fin. Jeg var litt sliten, men det kan jeg være andre dager også, sier Boym.

Hun er svært opptatt av at folk nå vaksinen som rulles ut.

- Vi må lære litt av historien. Vi har jo et ansvar for å bli kvitt det her en gang for alle, og da må alle være med på dugnaden, som vi sier i Norge. Jeg kan forstår at folk er skeptiske, men vi må se på fakta, sier Boym.

Ifølge en fersk meningsmåling fra USA Today er tilliten til vaksinen økende, og viser nå at 46 prosent av amerikanere vil ta vaksinen, opp fra 26 prosent i oktober.

Det er likevel svært lavt i forhold til i Norge. En ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor viser at bare én av ti nordmenn nei til å ta vaksinen.

- Folk flest ser jo ikke en lege

Kari Boym jobber 12-timers skift på sykehuset tre dager i uken. I tillegg jobber hun på et hospits en dag i uken. Hun er skremt over det hun nå opplever, og sier at mange av de som dør, aldri eller sjeldent har vært i kontakt med helsevesenet tidligere.

- Folk flest ser jo ikke en lege, fordi de har ikke råd. De har langtidssykdommer som de ikke kan kontrollere, fordi de vet ikke om den en gang, fordi de aldri går til lege. Så får de covid, og så er det slutt, sier sykepleieren.

- Selve frykten blant de ansatte var nok verre i april, mai. Men det var ikke de samme smittetallene den gang. Vi har flere smittede nå. Jeg tror ikke vi nådde 100 smittede om dagen da, nå har vi 300 om dagen.

- Der tjener man jo 5000 dollar i uken

Boym sier det har tatt på å stå i stormen, og at flere kolleger har sluttet i jobben.

- Folk var livredde og sluttet i jobben da det sto på i starten, forteller Boym, som sier at de fortsatt sliter med rekrutteringen.

- De fleste har blitt utbrent, det har vært så hardt for dem å jobbe med det her, sier sykepleieren.

- Det er heller ikke noe særlig ny rekruttering. De som er nyutdannet vil liksom ikke inn på sykehusene nå. Pluss at selskapene som jobber med sykepleiere som kan reise rundt, lover gull og grønne skoger. Der tjener man jo 5000 dollar i uken, hvis du er villig til å reise til et sted med covid. En del av tenker; «screw this, når jeg først skal jobbe med covid så drar jeg dit», sier Boym.

Hun har vurdert å gjøre det samme, men det er ikke aktuelt.

- Jeg har jo kikket på det jeg også, de pengene de tilbyr er helt utrolige. Men jeg har familie med unger og dyr. Men de unge, de reiser, sier Boym.

