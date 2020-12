Britene nektes innreise i flere land: - Vi forstår engstelsen

Slik svarer britenes statsminister etter at flere land har stengt døren for Storbritannia.

Boris Johnson innledet en pressekonferanse mandag ettermiddag, og sa at han kunne forstå hvorfor flere land har innført innreiseforbud fra Storbritannia.

- Vi forstår engstelsen, men jeg vil også si at vi jobber svært godt med våre samarbeidsland. Med en gang vi oppdaget den nye virusvarianten, delte vi informasjonen umiddelbart til blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO), sa britenes statsminister.

- Jeg hadde også en veldig god samtale med Emmanuel Macron (Frankrikes president) om dette, fortalte Johnson.

Den nye koronavarianten dukket nylig opp i flere land, deriblant Storbritannia, som i helgen hasteinnførte en rekke strenge tiltak. Varianten synes å være 70 prosent mer smittsom enn det vanlige viruset, men viser foreløpig ikke tegn til å gi mer alvorlig sykdom.

- Vi tror ikke at den nye varianten er farligere, sa Johnson på mandagens pressekonferanse.

Stanses i 48 timer

Tidligere på mandag kom regjeringen med beskjeden om at alle direktefly fra Storbritannia stanses fram mot lille julaften.

- Norge stanser alle direkteflyginger fra Storbritannia med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, men kan bli forlenget. I tillegg strammes det inn på flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia, opplyste helseminister Bent Høie.

Den nye virusvarianten fra Storbritannia bekymrer helsemyndighetene. Nå følger de etter våre naboland, slik flere har krevd, men bare for to døgn foreløpig. Målet er ifølge Høie å få bedre oversikt over situasjonen med det muterte viruset og gjennomføre nødvendige tiltak.

- Vi må sikre at virusvarianten som er påvist i Storbritannia, i minst mulig grad sprer seg til Norge. Dette er i tråd med råd vi har fått fra Helsedirektoratet, sier helseministeren.

Andre land

Sverige har også innført innreiseforbud fra Storbritannia de neste 48 timene. Danmark og Finland har også innført innreiseforbud. På søndag innførte Frankrike en 48 timer lang stans i innreise fra Storbritannia, og på mandag erklærte Russland at alle flyginger innstilles i en uke.

Også land som Colombia, Israel og Iran har innført full flystans, sammen med store deler av Europa.

