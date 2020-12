94 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 94 smittede i Oslo siste døgn. Samme dag forrige uke ble det registrert 50 smittetilfeller.

Antall smittede siste døgn er 6 flere enn dagen før.

94 smittede er likevel én færre enn gjennomsnittet den siste uken, som altså var på 95 smittede per dag. Gjennomsnittet for de siste to ukene var på 92 smittede per dag.

