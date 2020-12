Power skulle ha 2000 kroner ekstra for en tjeneste Arne ikke hadde bestilt

Arne Solheim Kaldahl ønsket ikke kalibrering av TV-en. - De prøver å lure kundene, mener han.

Våren 2019 fikk Arne Solheim Kaldahl en SMS om at TV-en han hadde bestilt fra sin lokale Power-butikk på Ski var klar. Den var klargjort på en måte han verken var klar over eller hadde bedt om.

Straks etter at han mottok SMS-en, ringte Power:

- Selgeren spør: «Regner med at du vil ha TV-en kalibrert når du henter den?». Jeg svarte at det snakker vi om i butikken, forteller Solheim Kaldahl.

Mange henvendelser

Nettavisen har fått en rekke henvendelser fra kunder i elektronikkjedene som har irritert seg over tilbudene om kalibrering og/eller optimalisering av TV-er, som er ment å forbedre TV-bildet på en måte som kundene selv ikke kan gjøre.

I likhet med mange andre mener Arne Solheim Kaldahl at prosessen er helt unødvendig.

Ifølge Solheim var TV-en ferdig kalibrert, uten at han var spurt om dette.

«Det koster bare 2000 kroner, og vi har en stående ferdig kalibrert til deg!», skal selgeren ha sagt.

Solheim Kaldahl, som er lærer i dataelektronikk, svarte at han kunne stille inn TV-en selv.

Men alle TV-ene av denne modellen var ferdig kalibrert, fikk Solheim vite. Han forteller at han da fikk beskjed om han måtte vente en uke til for å få en ukalibrert TV. Solheim insisterte på at det ikke skulle være hans problem at TV-en var kalibrert.

- Jeg fikk med meg en «kalibrert» TV hjem, uten å betale 2000 kroner for dette, forteller Kaldahl.

- Dette er et svindelforsøk

I Power-butikkene rett før jul er «kalibrering og klargjøring» på tilbud. Prisen er satt ned fra 2298 til 1299 kroner. Kaldahl mener denne formen for ekstraarbeid på TV-en er rent lureri.

Hans datter hadde nøyaktig samme opplevelse som han noen uker senere. Disse tilbudene er forsøk på å lure 2000 kroner av lettlurte kunder, mener Kaldahl.

- Jeg hadde ikke bedt om kalibrering. Det er helt absurd. Kalibrering er for at fargene skal blir riktige, men dette er jo standardinnstillinger på en TV. Hvis det kommer en 80-åring som trenger hjelp til dette, forventer jeg at de gjør det gratis.

- Opp til kunden



Power har tilbudt kalibrering med sin teknisk partner (Calma) i tre år, opplyser Siri Røhr-Staff, kommunikasjonssjef i Power. Tjenesten koster nå 1299,- for vanlig kalibrering og 1999,- for Premium HDR-kalibrering, for de dyrere og litt mer avanserte TV-ene.

- I tillegg har vi et tillegg på 200 kr om TV-en er over 65 tommer, fordi det da trengs to personer for å fysisk håndtere TV-en.

Hun reagerer kraftig på beskyldningene om at Power svindler kundene ved å selge tjenesten:

- Disse beskyldningene er direkte feil. Vi tilbyr et godt produkt, som kunden står helt fritt til å velge om de ønsker å kjøpe eller ikke. Her fikk jo til og med kunden en tjeneste til en verdi av 2000 kroner gratis. Hvordan kan dette være noe annet enn god kundebehandling?

De aller billigste TV-ene, til under 2.500 kroner, trenger ikke å kalibreres mener hun, og viser til store investeringer i utstyr og opplæring for å tilby en proff tjeneste.

- Hver enkelt TV kalibreres ut ifra hva slags TV det er, og kunden får en rapport på alle innstillinger som er utført.

- Markedets beste

At TV-er kan selges ferdig kalibrert, uten kunnskap om hvor eller hvordan de skal brukes, forklarer hun slik:

- Det er selvsagt gunstig å gjøre kalibreringen ut fra plassering, men overhodet ingen nødvendighet. Men vi tilbyr også å gjøre dette hjemme for de som ønsker det.

Ifølge Røhr-Staff kommer ingen TV-apparater likt eller ferdig justert fra fabrikk. Hun hevder at Power tilbyr markedet beste kalibreringsprodukt:

- Calmans løsninger innen fargekalibrering er bransjestandardverktøy som brukes av fargespesialister over hele verden for å garantere fargenøyaktighet på skjermer. Vi utfører med andre ord en egentlig kalibrering - og ikke bare en fargejustering som andre konkurrenter gjør.

- Dette trenger nesten ingen

- Kalibrering er ikke noe man må ha. Da hadde leverandørene lagt det inn i utstyrslista. Dette er noe særlig kjedene har gått inn for for å skape et mersalg. Det kan virke utspekulert å selge dette som en nødvendighet for vanlige kunder, sier Tor Helge Hushovd.

Han er avdelingsleder ved Service Kompaniet, et ledende verksted for brunevareservice, som driver med reparasjoner og service på TV-er. Alle TV-er kalibreres på fabrikken, opplyser han.

- Finkalibrering må dessuten gjøres i atmosfæren der TV-en skal stå, hvor du har hvitbalansen fra lyset i rommet. Det er ikke mulig med de kalibreringsmetodene som blir brukt å simulere det lyset som er hjemme hos kunden.

Ifølge Husehovd er finkalibrering forbeholdt profesjonelle, som for eksempel når TV-monitorer skal innstilles for en sending:

- Det er for å vite at for eksempel TV-monitorene til TV 2 sender ut et korrekt TV-bilde. Og så er det kanskje noen få filmfreaker der ute som kan få noe ut av det, men ellers er dette helt unødvendig.

Han opplyser at TV-ene vanligvis er satt opp for å se optimale ut i butikken, men at de aller fleste TV-er har en standard Home-innstilling man kan skru om til. Utover det kan man stille inn lys og kontrast selv:

- Og sånn har det jo alltid vært, sier Husehovd.

- Kan være nødvendig

Lasse Svendsen, redaktør i fagbladet Lyd & Bilde, har en litt annen oppfatning:

- Kalibrering krever spesialverktøy og servicemeny, og det er slett ikke alle TV-er som kan kalibreres. De enkleste TV-ene har ikke noen meny for kalibrering. Men kalibrering er ikke det samme som de innstillingene du selv kan gjøre med en fjernkontroll.

Det er heller ikke mulig for en kunde å finne ut om en TV kan kalibreres, hevder Svendsen. Men at det kan gi bedre bilde å kalibrere er utvilsomt, mener redaktøren, som særlig peker på at dyrere modeller gir mer optimalt bilde med denne ekspertprosedyren.

- Da er dette en tjeneste det er verdt å betale for, og jeg er sikker på at Power og Elkjøp har flinke folk til å gjøre dette.

Imidlertid er en ting klart. Skal kalibrering ha noe for seg, kreves kunnskaper om bruk og plassering, forteller eksperten:

- Rommet TV-en skal plasseres i har mye å si, og dette må man vite for å kunne kalibrere riktig. Så det er to forutsetninger for at kalibrering skal bli riktig: at TV-en kan kalibreres, og ikke bare justeres, og at man bruker riktig verktøy. I tillegg må jobben gjøres basert på hvis TV-en skal stå.

Mørke og lys har mye å si, men også hva man helst ser på, opplyser Svendsen. TV-serier kan komme bedre ut med kalibrering enn sportssendinger, og omvendt.

- Feil pris eller feil TV

Arne Solheim Kaldahl er likevel skeptisk. Han mener at fargeopplevelsen er for subjektiv til at dette gir mening, og særlig hvis TV-en er ferdig kalibert:

- Er det dyrere å kalibrere TV-en når den er i produksjonslinja enn at en ansatt på Power pakker opp TV, kalibrerer en TV og pakker den ned?

Han er også kritisk til kundes situasjon i butikken:

- Når jeg går inn på Power er det en vegg med TV-er. Da er det to muligheter: Hvis TV-ene ikke er kalibrerte, velger velger jo jeg ut fra det jeg ser, ikke ut fra hvordan de fremstår med kalibrering. Og det kan være helt annerledes og ikke etter min subjektive smak. Eller så er kalibrerte. Da er jo prisen feil, når kalibrering er en tilleggstjeneste med press.

