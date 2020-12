ConocoPhilips: – Betydelig oljefunn i Norskehavet

Årets største funn: Oljegiganten har funnet olje som kan være verdt flere milliarder kroner.

Tirsdag morgen skriver ConocoPhilips i en pressemelding at selskapet har funnet olje i Norskehavet på Slagugle-prospektet. Funnet ligger 23 kilometer nord-nordøst for Heidrun-feltet.

ConocoPhilips' foreløpige anslag tyder på at størrelsen på funnet kan være på mellom 75 og 200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Funnet kan være årets største funn, og er større en Dugong-brønnen i Nordsjøen, som Neptune Energy estimerte at tilsvarte mellom 40 og 120 millioner fat i august.

ConocoPhilips skriver at selskapet vil fortsette avgrensingen for å vurdere hvor mye olje og gass som kan produseres og hvor stor del av reservene som er utvinnbare, samt mulige løsninger for utbygging.

Funnet ble gjort på 355 meters vanndyp til en total dybde på 2.179 meter av boreriggen Leiv Eiriksson.

Kan være verdt flere titalls milliarder

Dersom funnet skulle være på opptil 200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, vil verdien av oljen etter dagens oljepris være på rundt 10 milliarder dollar. Det utgjør 87 milliarder norske kroner.

– Dette funnet er vår fjerde vellykkede letebrønn på norsk kontinentalsokkel de siste 16 månedene, sier Matt Fox, executive vice president og chief operating officer.

ConocoPhilips opplyser at oljefunnene er gjort i modne deler av Nordsjøen og Norskehavet, og at en framtidig utbygging vil være mulig med lave olje- og gasspriser.

Har vært på norsk sokkel lenge

Philips Petroleum Company Norway og Philips-gruppen var blant de dominerende aktørene på norsk sokkel da selskapet slo seg sammen med Conoco i 2002. Førstnevnte ble etablert i Norge allerede i 1964, og i 1968 gjorde Philips det første store petroleumsfunnet i Norge.

I meldingen tirsdag skriver ConocoPhilips at oljefunnet i Norskehavet kan være med på å videreføre selskapets mer enn 50 år lange tilstedeværelse i Norge.

ConocoPhilips produserer olje og gass i 15 land, og hadde per 30. september rundt 9.800 ansatte globalt. Produksjonen, unntatt Libya, var i gjennomsnitt 1.108 millioner fat oljeekvivalenter per dag de første ni månedene av 2020.

