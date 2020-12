Ellevilt nedrykksdrama i siste serierunden

Start har en skrekkelig statistikk på bortebane i Eliteserien denne sesongen. Vi tror de også taper nedrykksthrilleren i Oslo i kveld.

Det kan bli et ellevilt nedrykksdrama i Eliteserien i kveld. To lag kjemper for å unngå direkte nedrykk.

Før den siste serierunden ligger Mjøndalen på den direkte nedrykksplassen med 24 poeng og 22 minusmål. Start innehar nedrykkskvalikplassen. Sørlendingene er tre poeng foran Vegard Hansens menn, og de har tre færre minusmål.

Start spiller borte mot Vålerenga som kjemper om medalje, mens Mjøndalen har hjemmekamp mot allerede nedrykksklare Aalesund. Det ligger an til å bli 90 minutter med neglebiting på Sørlandet og blant de 8000 innbyggerne i gamle Nedre Eiker kommune.

Vålerenga - Start 1,60 - 4,10 - 4,85 H (spillestopp tirsdag kl. 17.55)

Eliteserien, siste serierunde. Dette er eneste kampen i den siste serierunden hvor begge lagene har alt å spille for. Vålerenga kjemper om medalje i serien. De har ett poeng ned til Rosenborg, og vil med seier sikre bronsemedaljene. De kan også ta medalje med uavgjort, men da er de avhengig av at trønderne ikke vinner i Sandefjord.

For Start handler det om å overleve. De har tre poeng ned til Mjøndalen, og vil med uavgjort på Intility Arena være sikret spill i Eliteserien neste sesong. Skulle gjestene fra Sørlandet tape i hovedstaden kan målforskjellen bli avgjørende.

Vålerenga er sammen med seriemester Bodø/Glimt det eneste laget i Eliteserien som ikke har tapt på hjemmebane denne sesongen. Fasiten viser 9-5-0 og 29-13 i målforskjell.

VIF taper ikke på hjemmebane

Dag-Eilev Fagermos menn står uten tap i de ti siste kampene (5-5-0), men de har ikke imponert i alle kampene. I denne perioden har de blant annet spilt 1-1 mot bunnlaget Aalesund, og de rotet vekk 2-0-ledelsen mot Viking sist. Dermed måtte de nøye seg med 2-2 i Stavanger. I forrige hjemmekamp vant laget fra Oslos beste østkant 1-0 mot Rosenborg.

Start vant det omvendte oppgjøret i Kristiansand 2-1, men vi har ingen tro på at de gjentar den bedriften på Intility Arena. Sørlendingene har en skrekkelig statistikk på bortebane denne sesongen. De har kun vunnet én av 14 bortekamper så langt, og ti av kampene er tapt. Målforskjellen viser 11-32! Segberg er ute til denne. Start har også reist til Oslo uten El Makrini. Vi kan ikke se for oss at Start skal ta sin andre borteseier for sesongen i denne kampen. Til det har VIF for mye å spille for.

Start har også kun vunnet én av de siste syv kampene mot VIF i hovedstaden, og vi tror de går på et nytt tap her. Vidar Örn Kjartansson og Aron Dønnum kommer til å lage problemer for Start-forsvaret. Vålerenga vinner til 1,60 i odds. Vi bruker denne i en Eliteserie-dobbel.

Mjøndalen - Aalesund (HUB pause) - H 1,80 (spillestopp tirsdag kl. 17.55)

Eliteserien. Siste runde. Mjøndalen er nest sist med 24 poeng og må vinne denne samtidig som Start taper i Oslo, hvis ikke slår laget følge med kveldens motstander ned i OBOS-ligaen 2021. De har fem seire og ni tap hjemme på Consto Arena og kommer fra et bittert 0-1 tap borte mot Rosenborg på Lerkendal. Det omvendte møtet mellom lagene på Color Line i sommer endte med 3-1 seier. Sveen og Liseth har begge slitt med skade, men blir trolig klare.

Går ut i hundre

Aalesund er sist med fattige elleve poeng og er for lengst klare for OBOS-ligaen i 2021. De gikk på et stygt 1-4 tap hjemme mot Strømsgodset sist og spørsmålet er om de har nok overskudd og motivasjon til å gi Start en hjelpende hånd dersom de de skulle trenger hjelp? Slette 1-2-11 borte forteller sitt. Agdestein er som kjent skadet, mens Karamoko, O. Lie, A. Lie, Carlsen og Mättää er blant de som er tvilsomme.Mjøndalen må vinne,men grunnet målforskjell og antall scorede mål, er det ikke nok å vinne med ett mål heller, dersom Start kun taper med ett mål borte mot Vålerenga. 1,35 er uansett nitrist hjemmeodds.

Det vil antakeligvis ikke være nok for Mjøndalen bare å ta tre poeng mot Aalesund. De må gjøre noe med målforskjellen sin. Mjøndalen må kjøre på fra start i denne kampen og helst vinne med to-tre måll. Det gjør at vi synes det er interessant å spille på at Buskerud-laget leder til pause. Det gir 1,80 i odds.

