Slik får du sprø svor på ribba

Her er eksperttipsene for å gi den populære ribba en perfekte svor.

De viktigste ingrediensene i perfekt ribbe, er tykt fettlag, høy temperatur og en tallerken.

Fett og temperatur

Den høye temperaturen i fettet, gjør at svoren blåser seg opp og blir sprø.

– Det er grunnen til at en svært mager ribbe ofte forblir myk, sier Bjørn Tore Teigen, matfaglig rådgiver i MatPrat.

Når ribba med tykt fettlag er kjøpt inn, er fremgangsmåten følgende:

Krydre / salte ribba en til tre dager før steking.

Svelle

La svoren svelle før steking. Legg ribba opp ned i litt vann i langpannen, eller damp den under folie. Begge metoder gir samme effekt. Damp i 45 til 60 minutter ved 230 grader.

Vannet gjør at rutene i svoren spriker, og svoren gelaterer og går over til en geléaktig konsistens.

Steking

Deretter tar du folien av, og reduserer temperaturen til 200 grader på varmluft.

Steketid avhenger av type ribbe: Cirka 30 til 90 minutter for tynnribbe og 90 til 120 minutter for familieribbe.

– Ved steking vil temperaturen i spekklaget øke til godt over 100 °C. Det innestengte vannet i svoren begynner etter hvert å dampe og får svoren til å boble. Svoren har på dette tidspunktet blitt til en seig, limaktig gelatinhinne som blåser seg opp, sier Teigen.

Stek den på 200 grader på varmluft. Bruk grill mot slutten.

Merk: Svoren kan raskt bli brent ved bruk av grillelement. Vi snakker brent på under et minutt. Sett deg derfor foran ovnen og følg med på grilling av ribba til svoren er sprø og ferdig.

Tallerkentrikset

En annen viktig forutsetning for sprø svor er drenering av sjy og flytende fett som siver ut av ribba. Det er her tallerkentrikset kommer inn.

– Legg en asjett opp ned eller litt sammenrullet aluminiumsfolie midt under ribba slik at den blir høyere på midten, da vil kjøttsaften renne bort og du unngår at svoren blir seig, avslutter Teigen.

Og til slutt: Husk å la ribba hvile cirka 20 minutter, slik at kjøttsaften setter seg. Da får du en saftig og god ribbe.

