Danmark ber Sverige åpne for reiser til Bornholm

Regjeringen i Danmark ber Sverige åpne for reiser via Ystad til Bornholm, selv om svenskene har stengt grensa for å skjerme seg mot det muterte koronaviruset.

Da grensa mellom landene ble stengt mandag, oppsto store problemer for dansker som har tenkt seg til Bornholm i jula. Mye av trafikken går vanligvis via Ystad i Sverige. Ekstra ferjeavganger er satt opp direkte mellom Danmark og Bornholm, men billettene er blitt revet bort. Den danske transportministeren Benny Engelbrecht sier til dansk TV 2 at han har bedt sin svenske kollega gjøre et unntak for dansker på vei til Bornholm. Ordfører Winni Grosbøll på Bornholm forteller om kaotiske tilstander etter grensestengningen. Til Danmarks Radio sier hun at mange mennesker påvirkes på et tidspunkt da mange reiser til øya for å besøke familie. (©NTB)

